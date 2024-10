Scorpions y Zoé encabezan el cartel del Vive Latino 2025

El Festival Vive Latino 2025 se prepara para presentar al público una de las ediciones más importantes en toda su historia, por lo cual después haber confirmado las fechas en las que se llevará a cabo, sorprendieron a sus fieles fanáticos al revelar a los artistas y agrupaciones que forman parte del cartel de su nueva entrega.

Luego de que la última edición se llevara a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el Vive Latino regresará a sus orígenes, ya que la entrega del 2025 se realizará en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, el cual será testigo de las presentaciones de algunos de los artistas más populares de la industria.

Vive Latino (LUL Lu Urdapilleta/Fotos: OCESA)

Fechas del Vive Latino 2025

15 de marzo de 2025

16 de marzo de 2025

Cartel del Vive Latino 2025

La nueva edición del Festival Vive Latino promete ser una de las más especiales, tomando en cuenta que cumplirá 25 años de impactar dentro de la industria musical al potenciar propuestas de distintos géneros musicales, y este año no es la excepción, ya que el cartel está integrado por artistas como Caifanes, Little Jesus, Zoé, Foster the People, Keane, Los Ángeles Azules, entre otros.

Scorpions adelanta anuncio por el cartel del Vive Latino 2025

En medio de las expectativas por la revelación del cartel oficial del festival musical, la agrupación Scorpions se adelantó al anunció y compartió a través de sus redes sociales que formarán parte de la nueva entrega por la celebración de 25 años.