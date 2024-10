ADO, sensación de la música japonesa, llegará a México en 2025: Conoce las fechas y recinto

ADO, la superestrella japonesa, pisará territorio azteca como parte de su gira mundial ‘Hibana’, la cual se hará realidad gracias a Crunchyroll. Cabe destacar, que esta es una de las giras más grandes que ha realizado un artista nipón, por lo que marcará un hito en la historia de la música.

La utaite (término japonés para quienes versionan canciones de Vocaloid con su voz real) de 22 años, se hizo de un nombre en la escena musical tras su debut en un sello importante en 2020. Su canción ‘Usseewa’ se viralizó alcanzando los 349 millones de visitas en Youtube.

No solo su increíble voz la ha hecho destacar entre la multitud, sino que su misteriosa apariencia la volvió un tema de conversación.

Esta cantante prestó su voz para la película del exitoso anime ‘One Piece’. ADO interpretó un total de siete canciones para ‘One Piece Film Red’, de las cuales, la que lleva el título de ‘New Genesis’ encabezó la lista de Billboard Japan Hot 100 durante seis semanas consecutivas.

¿Cuándo y dónde se presentará ADO en México?

El show de ADO en México se llevará a cabo en la Arena CDMX el 8 de agosto del 2025.

Los boletos se podrán adquirir en la preventa exclusiva de Crunchyroll del 19 al 21 de noviembre; mientras tanto, la venta general tendrá lugar a partir del 22 de noviembre a las 10:00 am. Las entradas para escuchar en vivo a la intérprete de la banda sonora de ‘Spy X Family’ se podrán comprar a través del sitio web oficial de Super Boletos, o bien, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro y Soriana.

Sobre su segunda gira mundial, la intérprete expresó: “Si mi primera gira mundial encarnó mi ‘Wish’ (‘Deseo’), entonces mi segunda encenderá la chispa que quiero encender en el mundo. Llamé a esta gira ‘Hibana’, que significa ‘chispa’ en japonés, para llevar mi herencia conmigo en este viaje. Mi objetivo es mostrar mi crecimiento desde la gira ‘Wish’ y ofrecer mis mejores actuaciones hasta el momento”.