“Señora con menopausia”: Adrián Marcelo arremete contra Shanik Berman por decir que no tiene amigos

Adrián Marcelo se le fue a la yugular a Shanik Berman. El influencer regiomontano continúa llamando la atención a través de polémicas en sus redes sociales, con las cuales monetiza.

Luego de que en el programa de radio de Shanik Berman aseguraran que Adrián no es amigo de nadie, el influencer respondió fuerte contra la periodista y contra todos los programas de espectáculos.

Adrián se refirió a la prensa de espectáculos con términos homofóbicos.

“Que hocico tan desocupado tienen”

Adrián Marcelo respondió a un clip de uno de sus seguidores en el que cuestionaba a la periodista y a sus colaboradores qué tienen en contra de Adrián.

El conductor respondió al mensaje y se refirió a Shanik y sus compañeros como chismólogos.

“Que hocico tan desocupado tienen los chismólogos” escribió y llamó imbécil a la persona que aseguró que no es amigo de nadie.

“La campaña de odio sistemático que imbéciles con micrófono como él me han generado, sería imposible de contener sin una base sólida de amigos y familiares”, recibiendo como siempre el apoyo de sus seguidores con mensajes como “Esos 3 personajes están mal informando al público y hay gente que realmente tiene 3 neuronas que se creen todo”.

Hasta este momento la periodista no ha respondido a los insultos del comediante.

“Adrián Marcelo no es amigo de nadie” 😳



Que hocico tan desocupado tienen los chismólogos.



La campaña de odio sistemático que imbéciles con micrófono como él me han generado, sería imposible de contener sin una base sólida de amigos y familiares. https://t.co/TtkPqmWbz1 — adrián marcelo (@adrianm10) October 26, 2024

Insulta a los programas de espectáculos

El conductor continuó su crítica y arremetió contra los programas de espectáculos en general lanzando insultos homofóbicos.

“Ya no hay rigor en el “periodismo” de espectáculos” comenzó su tuit y agregó: “Antes, para pertenecer, no bastaba con que te gustara la v.... No señor, había que informarse y buscar la nota”.

Y continuó sus ofensas diciendo: “Hoy en día, sientas a dos jotitos insidiosos y a una señora con menopausia a platicar y ¡VUALÁ! Tienes tu programa de espectáculos”.