Arath de la Torre y Mario Bezares graban piloto para programa de televisión: de qué se trata

Arath de la Torre está en búsqueda de ampliar roles en la actuación y aceptar retos que le permitan salir de su zona de confort tras su paso por La Casa de los Famosos. El actor aprende a dividir sus tiempos, por el momento entre la conducción del programa Hoy, los ensayos de La Señora Presidenta y un proyecto especial junto a Mario Bezares.

“Hice una sinergia increíble (con Mario Bezares), porque nos hablamos todos los días, ya parecemos marido y mujer todo el día. Grabamos un piloto para Televisa para un proyecto, esperamos que pueda salir pronto; obviamente es comedia, pero traemos muchas cosas. Además, hacer La Señora Presidenta con él, pues está increíble, porque en realidad son dos protagónicos. Me da mucho gusto todo lo que está sucediendo a su alrededor y que esta generación le regrese lo que su generación le quitó. Mario trae mucha hambre, en buen sentido de la palabra, en el sentido de volver a los escenarios”, adelantó Arath de la Torre.

El conductor del programa Hoy, compartió que a sus 49 años, ha pasado por varios momentos difíciles que ha superado gracias al apoyo de sus compañeros y familia.

“En La Casa de los Famosos siempre quise dar un mensaje a la gente de superación, de muchas cosas que he pasado en la vida y de abrir un canal de comunicación con el público de empatía y mostrar que todos libramos batallas. La gente se me acerca, me da las gracias; ahora, quieren que dé conferencias”, señaló el actor.

Arath de la Torre está listo para dar vida a La Señora Presidenta, una obra que ha tenido como protagonista a Héctor Suárez y Gonzalo Vega.

“Es un reto increíble que ya me había propuesto Alejandro Gou hace seis años. Es una obra tan icónica, que ojalá llame a las nuevas generaciones para ver una nueva versión de La Señora Presidenta, porque evidentemente es una versión nueva, con el toque de Arath de la Torre; actualizada y renovada”, adelantó.

La obra de teatro, es una comedia clásica en la que también participan Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Violeta Isfel, Pierre Angelo, Brenda Bezares y Susy Lu.

“Es la primera vez que hago teatro con mi esposa, creo que los astros se alinearon perfectamente para hacer un proyecto padrísimo e imprimirle frescura; sin duda, La Señora Presidenta dejó huella con Gonzalo Vega e incluso tiene un Récord Guinness, “esta es una obra que requiere de muchísima habilidad, de muchísima condición y en eso estamos. Estamos de lleno en los ensayos, que es el proceso más bonito, porque es donde empiezas a descubrir el personaje. También, el hacer la propia versión del personaje y, evidentemente, es una obra con muchos cambios de vestuario. Así que esperen mucho de este cambio de mujer a hombre y de hombre a mujer”, comentó.

Originalmente escrita por Brieux y adaptada al contexto mexicano en múltiples ocasiones, la puesta en escena se ha consolidado como una de las comedias más exitosas en el teatro de habla hispana. La trama gira en torno a un hombre que se ve forzado a disfrazarse de mujer para resolver una serie de enredos familiares y profesionales, lo que da pie a un sinfín de situaciones cómicas y malentendidos.

A lo largo de los años, diferentes actores han encarnado al protagonista, pero en esta ocasión, el reto de interpretar este icónico personaje recae en Arath de la Torre, quien con su característico sentido del humor y carisma, promete darle un giro fresco a esta historia.

<i>“Nunca vi La Señora Presidenta, no tengo referencias de Héctor, ni de Gonzalo. Creo que eso me da una ventaja para crear un personaje de cero, darle un sello personal al personaje y no copiar cosas o situaciones”</i> — Arath de la Torre

El conductor agregó, “el título cambia un poco en el contexto actual. Las mujeres están tomando el mundo, es el momento de las mujeres en puestos muy importantes. México, siempre se jactaba de ser un país muy machista, en donde los puestos de alto poder se le daban a los hombres. Tengo el ejemplo de mi madre, que es una gran empresaria y le acaban de otorgar un Honoris Causa en la Universidad de La Salle, es una empresaria que yo he admirado toda la vida. Tenemos nuestra propia señora presidenta, hablo de Claudia Sheinbaum”, señaló De la Torre.

Aclaraciones y rumores

En las últimas semanas, Arath de la Torre ha estado en varias polémicas, la mayoría por supuestas diferencias con sus excompañeros del Team Mar.

“Hay varios rumores por ahí, el primero es que Mario (Bezares) está enojado porque no va a ser La Señora Presidenta, yo tengo que aclarar que el señor Alejandro Gou me la ofreció hace varios años después de que la hizo el maestro Héctor Suárez, pero quiso dejar pasar un tiempo para que no se pegara con la imagen del señor Héctor Suárez”. El papel de Mario es un papel extraordinario, son dos protagónicos en realidad. Entonces, entre Mario y yo no hay ninguna diferencia, está feliz de la vida con hacerla”.

Sobre los supuestos distanciamiento por parte de Gala y Karime, Arath de la Torre aclaró la situación, “Gala y Karime se tuvieron que bajar del barco por sus agendas, porque están llenas de cosas y el teatro, como todos nosotros sabemos, requiere de un rigor especial y no podemos ayudarlas en el sentido de que ellas traen sus agendas muy apretadas”.

Gira por México

22 de noviembre inicia temporada en el Teatro México, Centro Teatral Manolo Fábregas (CDMX).

27 de noviembre. Escenario GNP Seguros (Monterrey)

4 de diciembre en el Teatro Galerías (Guadalajara).