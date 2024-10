Alejandro Roldán comparte la verdadera historia de su entrevista con Lady Gaga en 2008

A comienzos de la carrera de Lady Gaga, llegó a presentarse en México, pero la mayoría de medios y reporteros no mostraron interés en entrevistarla, y Alejandro Roldán fue el único que quiso.

En vista del reciente lanzamiento musical de la artista estadounidense, algunos fans mexicanos recordaron la vez que su estrella favorita se acordó del único periodista que quiso entrevistarla en el 2008, cuando fue telonera del grupo, New Kids on the Block.

Así que, a través de su cuenta de TikTok, Alejandro Roldán decidió compartir la verdadera historia de cómo y por qué decidió entrevistar a Lady Gaga en 2008, cuando nadie había mostrado interés en ella en ese momento.

Alejandro Roldán entrevistó a Lady Gaga por un favor

“Resulta que Lady Gaga, cuando abrió este concierto de New Kids on the Block, resulta que nadie quería venir a entrevistarla, entonces, a mí me dice el de la disquera: ‘oye, un favor, puedes entrevistar a este gran talento’ y le dije: ‘claro que sí, para eso venimos, para poder apoyar”, relató Alejandro Roldán en el video.

Desafortunadamente, como en ese entonces el nombre de Lady Gaga no era tan conocido, ningún medio se interesó en publicar esa entrevista, así que se quedó almacenada hasta que en el 2011 regresó a México como una gran estrella.

Alejandro Roldán describe a la Lady Gaga de 2008 como una persona muy sencilla y alegre, además que se mostró agradecida por haberla entrevistado, y cuando volvió al país lo recordó.

En ese entonces, muchos medios afirmaron que era su primera visita a México, por lo que el periodista demostró que no fue así y finalmente esa entrevista salió a la luz.

Alejandro Roldán afirmó que tiene un montón de historias similares a lo que le pasó con Lady Gaga, por lo que los usuarios esperan ansiosos que las comparta, ya contó su experiencia en la entrevista que le hizo a Taylor Swift o cuando Britney Spears le hizo la ‘Britney señal’