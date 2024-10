Daniela Luján ‘impone moda’ con detalles ocultos en su velo de novia que cuentan una historia

El sábado 26 de octubre, Daniela Luján y Mario Monroy se unieron en matrimonio. Aunque una gran cantidad de fotografías y videos de la fiesta se hicieron públicos, hubo detalles que el público pasó desapercibidos, como los bordados del velo del vestido de novia que llevaba puesto la actriz.

Daniela Luján y Mario Monroy se adueñaron de las redes al convertirse en tendencia nacional por su boda. Usuarios de internet expresaron su felicidad por los novios, por lo que en las imágenes que la pareja compartió en Instagram dejaron comentarios como: “Fue una boda única”, “Primera boda en la que veo a los novios súper felices, contentos, cómodos, disfrutando del día” y “Tu felicidad es nuestra felicidad también, ¡Larga vida juntos!”

Daniela Luján y Mario Alberto Monroy Instagram: @lalujans (Instagram: @lalujans)

El velo de novia de Daniela Luján cuenta una historia

A pesar de las fotos y videos que se propagaron en redes sociales, hubo un detalle que muchos no notaron: los bordados en el velo de novia de Daniela Luján.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok que el diseñador mexicano César Luna publicó un video titulado “Velo con historia”, en el cual se muestran las particularidades del velo que Daniela Luján usó en su boda.

Entre las flores que adornan la pieza, destaca el bordado con cuentas de la fecha en la que se casaron, así como las iniciales de los novios, además de un hueso roto, unos anillos entrelazados, la silueta de un perrito, una fecha dentro de una botella, entre otros.

Usuarios de internet comentaron dicho video con su opinión: “No solo impone moda, impone el anhelo de que todo mejora siempre”, “No había visto un velo así, muy bello color, emana alegría, felicidad”, “La única boda de famosos que me ha gustado”, “Está precioso, es tan Dani, y claro que impone moda” y “El mejor velo que he visto en mis 35 años”.