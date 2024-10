Roberto Chairez regresa a los escenarios con un show único e irrepetible de stand up

Roberto Chairez, un experto en transformar la cotidianidad en comedia, está a punto de montarse en el escenario del Auditorio del Pepsi Center en la Ciudad de México para ofrecer su show llamado ‘Eterno Hasta la Muerte’ el 2 de noviembre del año en curso.

En una entrevista exclusiva con Publimetro, el comediante habló de lo que significa para él volver a presentarse frente al público, esta vez con más experiencia; además, reveló las sorpresas que le esperan a quienes ya tengan su boleto para asistir a sus espectáculos alrededor de la República Méxicana.

Roberto Chairez vuelve con más experiencia y nuevos chistes

El originario de Tijuana mencionó sentirse emocionado sobre su nuevo tour ‘Eterno hasta la muerte’: “Me da mucha ilusión ver la reacción de la gente a los nuevos chistes. Creo que les traigo algo que les va a gustar mucho. Estoy muy emocionado por las fechas que vienen porque son las más grandes que he dado en mi carrera”.

Para esta gira, el comediante preparó 75 chistes nuevos que no se encontrarán en ningún otro lugar, lo que hará de esta experiencia inolvidable, sin mencionar la dinámica que realizará junto a los espectadores, la que consiste en que antes de comenzar su rutina, en un papel el público escribirá un chiste, un roast o una anécdota y antes de finalizar el show, improvisará al respecto:

“Eso hace que resulte diferente uno del otro, jamás es el mismo show. Entonces la gente puede estar segura de que esos otros 30 minutos de espectáculo no los van a ver en ningún otro lugar y van a ser únicos e irrepetibles. Es una propuesta que traigo ahorita, que creo que la gente ha tomado muy bien, ha sido de las partes incluso más fuertes del show en muchas ocasiones”.

Además, habrá comediantes invitados que garantizan una gran noche: “Estoy muy seguro de que las personas que asistan a mi show se van a llevar uno de los mejores shows de stand up que han visto en su vida”.

La evolución se nota en la confianza de Roberto Chairez

A diferencia de su último tour, esta vez Roberto Chairez cuenta con más confianza y experiencia, lo que se hará notar en el escenario: “Me siento muy listo, me siento muy preparado y me siento muy suficiente. Creo que creo que soy lo suficientemente bueno, incluso más de lo que de lo que muchas veces me doy crédito”.

La práctica también se reflejará a la hora de transformar las aportaciones de su público en chistes, pues explicó que para transformar los hechos cotidianos en algo cómico, es necesario prestar mucha atención al entorno: “En todo lo que escuchamos o vemos siempre hay algo ahí chistoso involucrado, aunque no lo veamos a simple vista”.

La interacción con el público es igual de importante que la comedia

Roberto Chairez aseguró que el convivir con los asistentes de sus presentaciones es igual de importante que su rutina de stand up: “La gente que que consume lo que hago sabe que nuestra relación público-comediante es muy estrecha, somos muy unidos porque ellos me han visto crecer y me han hecho crecer, entonces creo que es igual de importante que los chistes que escribí”.

De esta manera, Chairez trabaja constantemente en mantener su título de comediante y dejar una huella en quienes gozan de su sentido del humor: “Lo que estoy haciendo es enfocarme en lo que puedo lograr, en lo que puedo hacer y si eso sucede, va a ser un extra para mí, y si no sucede, de las personas que disfrutaron de mi arte el tiempo que lo pude hacer, voy a estar super contento de haberles dejado una marca”.

Para demostrar lo mucho que le importan sus seguidores, Roberto Chairez recopilará los mejores momentos de sus rutinas y los compartirá en sus redes sociales, con la finalidad de que nadie se los pierda. A este proyecto lo nombró ‘Improvisando en vivo’: “Mostrarle a las personas que por ejemplo, yo voy al show en Ciudad de México, obviamente el resto del país no pudo ir a ese show, pero no se van a perder de ese momento único”.

Es así, que Roberto Chairez se prepara para sorprender una vez más a los fanáticos de la comedia, quienes podrán vivir un espectáculo único como parte del tour ‘Eterno Hasta la Muerte’.