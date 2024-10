Tekashi en problemas legales de nuevo: podría volver a la cárcel

Tekashi 6ix9ine ha sido bastante mediático y ha generado muchas noticias debido a sus constantes problemas legales. Ahora hay nuevas noticias en relación a su estado actual con la justicia.

¿Volverá a la cárcel?

Según las últimas informaciones, Tekashi podría enfrentar nuevamente la posibilidad de volver a prisión debido a diversas acusaciones y violaciones a sus condiciones de libertad condicional. Entre los principales motivos se encuentran:

Incumplimiento de medidas cautelares: Tekashi ha sido acusado de no cumplir con las medidas impuestas por la justicia, como presentarse periódicamente ante un tribunal o mantener una conducta adecuada.

Según la discusión del panel en ‘La Mesa Caliente’: el rapero está en problemas legales de nuevo y ha sido llamado por la ley por dar positivo al antidoping.

El cantante intentó defenderse: “Escuchen, todo el que conoce a Dany, el que conoce a Tekashi, sabe que yo no consumo drogas, yo no fumo marihuana, si alguna vez me has visto con un ‘porro’, te daré 50 mil dólares, si alguna vez me has visto fumando. Definitivamente yo no hago Crystal Meth”, agregó el ex de Yeilin ‘La más viral’.

Tekashi 6ix9ine canceló su gira europea después de recibir una citación del tribunal

Daniel Hernández (nombre verdadero del cantante), utilizó sus redes sociales y empezó a exponer las razones por las cuales se vio forzado a cancelar la serie de presentaciones que planeaba realizar en Europa:

“Tenía una gira programada para el 13, 16, 17, 19 y 26 de octubre, Alemania, Rusia, Dubái, Bulgaria. Literalmente hoy me llegó la probatoria, tengo corte el 29 de este mes, dice que salí positivo por Crystal Meth dn agosto 27, dijeron que di positivo a marihuana. Ya casi termino mi libertad condicional, mi libertad condicional termina el 2 de abril de 2025. He estado en libertad condicional, durante 5 años. Ahora que llega el final de la prueba, no lo sé”, puntualizó.