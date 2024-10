Tool escucha las peticiones de sus fans y anuncia más conciertos en México

¡Las peticiones fueron escuchadas! Ante la respuesta por su regreso a México, la Tool anuncia dos fechas más junto a The Cult y Seven Hours After Violet. Uno de los proyectos más ambiciosos del rock volverá a pisar tierras mexicanas después de 10 años, y se presentará por primera vez en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Hace unas semanas, se confirmó el regreso de la banda a la Ciudad de México, una noticia que alegró a sus seguidores. La agrupación iniciará su gira latinoamericana en México en 2025 que incluye Chile, Argentina, Colombia y Brasil.

Uno de los proyectos más ambiciosos del rock estará de regreso después de 10 años bajo la batuta de Maynard James Keenan (voz), Adam Jones (guitarra), Danny Carey (batería) y Justin Chancellor (bajo), quienes llegarán el próximo 15 de marzo en la Explanada del Estadio Azteca.

Considerada como una leyenda en la música, tocarán en vivo temas como Undertow, Ænima, Lateralus y 10,000 Days; así como su última producción del 2019: Fear Inoculum.

Hasta ahora, la banda tiene cuatro fechas confirmadas en las ediciones de Lollapalooza en Chile, Brasil y Argentina, además del festival colombiano Estéreo Picnic.

“Sería un error perderse a Tool, una de las bandas más grandes del planeta, con un espectáculo audio visual inmersivo que te dejará sin aliento, un shock que durará varios días, que no se volverá a repetir”, informó la promotora Music Vibe.

Tool corona su exitoso regreso con un par de nominaciones al Grammy por 7empest, canción con la cual ganaron un Grammy en 2020 a la Mejor Interpretación de Metal, y Fear Inoculum.

Además, Danny Carey es actualmente nominado a Mejor Baterista del Año en Modern Drummer Readers Poll 2024.

Music Vibe también confirmó la presencia de The Cult en México, acompañando a TOOL, que estuvo en la Cumbre Tajín en 2014.

Concierto y preventa de boletos