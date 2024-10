Acusan nuevamente de maltrato físico a ex novio de Yeri Mua: Exponen pruebas en su contra

La cantante y creadora de contenido Mar Lucas ha hecho una grave acusación contra su ex pareja, Naim Darrechi, al revelar que este la ha amenazado con hacer públicas grabaciones íntimas de ambos.

Esta denuncia se suma a las voces de otras mujeres que han señalado el comportamiento abusivo de Darrechi, quien también fue señalado por su exnovia, Yeri Mua.

Mar Lucas, quien lanzó recientemente su sencillo “Rota”, donde expone la relación tóxica que vivió junto a Darrechi, decidió hablar tras recibir un mensaje intimidante del influencer.

En sus redes sociales, la joven compartió que después de la publicación de su canción, Darrechi le envió videos privados y le insinuó que podría difundirlos. “No es la primera vez que me amenaza con eso”, confesó la artista, enfatizando su preocupación por el impacto que estas acciones podrían tener en su carrera musical.

Experiencias de abuso y violencia

La relación entre Mar y Naim se desarrolló en 2021, y aunque al principio parecía que todo iba bien, pronto se convirtió en una experiencia dolorosa.

En su nueva canción, Lucas describe no solo la violencia psicológica que sufrió, sino también la física. “Siempre me ha dicho que quería publicar esos videos, y he suplicado que no lo haga”, añadió, subrayando la angustia que siente al pensar en la posibilidad de que su trabajo de años se vea arruinado.

Estas palabras han resonado en la comunidad de redes sociales, donde otros influencers han expresado su apoyo. Yeri Mua, quien también fue víctima de las amenazas de Darrechi, mostró su solidaridad con Mar y la animó a ser valiente en su lucha por no permitir que él tenga poder sobre ellas.

Mar, nacida en 2002, ha logrado un considerable reconocimiento en plataformas como TikTok, donde cuenta con más de 15 millones de seguidores. Además de su carrera musical, ha escrito un libro y ha ganado popularidad por su contenido sobre moda y belleza.