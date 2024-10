Salma Hayek comparte la magia de Como agua para chocolate con las nuevas generaciones

La historia de amor de Como agua para chocolate irrumpió en la literatura latinoamericana en 1989. Laura Esquivel, quien es una gran exponente del realismo mágico, consiguió llamar la atención del mundo con este novela romántica que fue incluida en lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo.

Esta obra fue llevada al cine en 1992. La historia fue dirigida por Alfonso Arau, y protagonizada por Lumi Cavazos, Marco Leonardi, y Regina Torné. Ahora, esta obra maestra de la literatura regresa a la pantalla, en formato de serie para MAX y producida por Salma Hayek.

“Es una historia para México y para el resto del mundo, porque tenemos una joya literaria, y muchas joyas en el talento, que una de las cosas que más me emociona, es poder darles una plataforma para que los descubran en el resto del mundo. La verdad es que no es una producción inmensa, es inmensa por el talento de toda la gente que trabajó en ella, porque realmente el presupuesto no era tan inmenso como se piensa, se ve inmenso por la inmensidad del espíritu, de la pasión y del talento, de todo lo que las personas que trabajaron en frente y detrás de la cámara. Fue una cosa tan conmovedora”. señaló Salma Hayek durante la conferencia de prensa.

La productora también habló de los retos de retomar esta historia, aunque enfatizó que todo fue más fácil gracias a la tremenda historia que tenían entre sus manos. “Se puede decir que hicimos trampa, porque la señora Laura hizo algo tan genial, y tan rico literalmente, que entre más lees más quieres saber. Una de las cosas que nos ayudó mucho fue también el tiempo en donde ella eligió contar esta historia que es alrededor de la Revolución, y los personajes son también deliciosos. Hay mucha tela de donde cortar, tuvimos la suerte de que el elenco lo es todo, además de la música, la fotografía, la escenografía, el vestuario, pero nuestros actores me tienen muy orgullosa. A mí la película me encanta, pero esto nos da más oportunidad de expresar”, dijo Hayek.

El elenco está encabezado por Irene Azuela como Mamá Elena, Azul Guaita interpreta a Tita. Por su parte, Ana Valeria Becerril, da vida a Rosaura, hermana de Tita y su rival de amores. Andrea Chaparro da vida a Gertrudis, otra de las hermanas de Tita. Andrés Baida es Pedro, el interés romántico de Tita y Rosaura; Ángeles Cruz interpreta a Nacha, la cocinera y mentora de Tita. Mauricio García Lozano es Don Pedro Múzquiz, en tanto que Ari Brickman es Don Felipe Múzquiz, y Louis David Horné encarna al personaje de Juan Alejandrez.

Por la conquista de las nuevas generaciones

Salma Hayek es una convencida de que las grandes historias, como lo es Como agua para chocolate, tiene que compartirse. “Para mí lo interesante, es ver cómo lo interpretan estas nuevas generaciones. Vale la pena volver a tocar esta historia, porque hay una gran fuerza en ella. Es maravilloso que podamos voltear desde el 2024 a esta historia y poder compartirla, platicarla, discutirla, darnos cuenta qué pasaba en ese entonces y lo que pasó hoy en día”, comentó la actriz, y agregó, “la señora Laura Esquivel ha hecho un clásico que nunca va a pasar de moda, porque siempre habla de la verdad, de cosas que nos impactan y que nos mueven a todos y lo que es súper interesante, es la interpretación de las nuevas generaciones”.

Salma Hayek habla del papel de las mujeres en la cocina

La historia de Como agua para chocolate está centrada alrededor de la cocina, por lo que la productora habló de lo importante qué es en la vida y educación de las mujeres.

“Hay un furor en el mundo sobre la cocina mexicana. Para mí también es una oportunidad de romper muchos estereotipos. Somos unos artistas de la comida, desde que la sembramos, porque tenemos unas manos mágicas, tenemos la tierra mágica que le da un sabor diferente, tenemos la creatividad, la imaginación para crear platillos sofisticados, en todas partes de la República y, antes las mujeres estaban esclavizadas en la cocina, sin embargo, Tita hace un arte de esta esclavitud y la convierte en magia en donde puede ella tener una voz y expresar lo que siente”, enfatizó.

Salma Hayek es la productora de la serie de Como agua para chocolate

Además, contó que u madre no la dejaba meterse a la cocina, por miedo a que se esclavizará en ella.”Yo sufrí mucho porque mi mamá cocina maravilloso y nunca quiso enseñarme a cocinar, yo le decía por favor mamá y ella me decía: ‘No porque tienes talento y vas a cocinar demasiado delicioso, y no te vas a poder salir de la cocina, porque todo el mundo va a querer que le cocines, y yo quiero que hagas cosas con tu vida más importantes que la cocina’. En ese momento yo no lo entendí, lo entiendo ahora. Sin embargo, entendiéndolo y apoderándome de que eso, no es todo para lo que somos buenas, regreso a la cocina porque también es una parte de demostrar que amo a mi familia”, comentó, y agregó, “cuando es comida mexicana, para mí es un placer, que también es un derecho que nos han cuestionado demasiado a las mujeres”.

Hayek también habló de la relación que existe entre la comida y las mujeres en la historia. “Las mujeres siempre hemos tenido que luchar para poder tener una voz o un control de nuestro destino, participamos en la Revolución y a través de esta historia, puedes ver que inclusive si no se iban de revolucionarias, tenían que defender sus casas, proteger a sus familias, darles de comer y a veces se nos olvida la gran participación de la mujer en todos los conflictos políticos de los diferentes países”.

¿De qué trata Como agua para chocolate?

Historia de amor mágico realista en el México en tiempos de la Revolución. Tita y Pedro ven su amor obstaculizado cuando Mamá Elena decide que Tita, siendo su hija menor, siga la tradición de quedarse soltera para cuidar de su madre hasta la muerte de esta, por ser la menor de sus hijas. Tita sufrirá largos años por un amor secreto que perdurará más allá del tiempo. Todo ello con la gastronomía como nexo de unión y metáfora de los sentimientos de los personajes.

¿Cuándo se estrena Como agua para chocolate?

Son 6 episodios, llenos de color y pasión. Con recetas que cobran vida y revelan el poder de la cocina para expresar lo que las palabras no pueden, a partir de este 3 de noviembre llega la serie a Max y HBO, con estreno semanal.