Galilea Montijo le negó un video a Paola Rojas para su noticiario; ¿le prohibieron hablar con ella?

Galilea Montijo no quiere saber nada de Paola Rojas. Luego de que la periodista debutara el pasado 14 de octubre como la nueva titular de ‘De Pisa y Corre’ de Imagen Televisión, diversos amigos de la conductora le enviaron mensajes de apoyo a través de pequeños videos.

Río Roma, El Escorpión Dorado y Consuelo Duval fueron algunas de las celebridades que accedieron a grabar un clip para que fuera transmitido en el noticiario de Imagen Televisión que se transmite a las 8:00 de la mañana.

Sin embargo hubo una famosa que no accedió a enviarle el video solicitado a Paola Rojas y se trata de su excompañera de Netas Divinas Galilea Montijo, así lo dio a conocer Álex Kaffie en su canal de youtube.

Nunca contestó

De acuerdo con el comentarista de espectáculos, el equipo de redes sociales de Paola Rojas se dio a la tarea de solicitar dichos videos en los que los famosos le deseaban buena suerte con su espacio en Imagen.

Al momento de hacer la solicitud a Galilea Montijo, esta simplemente no fue respondida.

Lo que fue interpretado por el conductor de ‘Sin Lisonja’ como que Galilea no quiso ‘jugarle sucio’ a Televisa, empresa de la que Paola Rojas no salió en los mejores términos y no la dejaron despedirse de su programa en Unicable.

Dicha polémica se suma al escándalo del mezcal que anunció y por el que ha sido acusada de apropiación cultural, además del rumor de que enfrenta una guerra al interior de Imagen con Gustavo Adolfo Infante.

¿Le prohibieron hablar con ella?

El equipo de Kaffie Miriam Sánchez y Arturo Oriak también comentaron acerca de esta polémica y cuestionaron si la conductora de Hoy ignoró el mensaje de Paola para no ser reprendida en San Ángel.

Y es que Galilea Montijo es una de las figuras más importantes de la empresa de Emilio Azcárraga Jean y para muestra el lugar que obtuvo la semana pasada en el Upfront 2025 donde se presentó Bruno Mars.