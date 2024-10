Locomía agita los abanicos contra críticas y comparaciones: “El concepto evoluciona sin perder la esencia”

Locomía se encuentra de promoción en Chile, así fue como nos enlazamos vía zoom con Eugin Vita, Ricky Arenas, Eden Caladas y Harold Cala. Los integrantes estaban en una calle de Santiago al momento de la entrevista y no faltaron algunos fans que se acercaron a pedir una foto del recuerdo.

“Disco, Ibiza, Loco Mía. Moda, Ibiza, Loco Mía. Loco, Ibiza, Loco Mía. Sexo, Ibiza, Loco Mía”, es parte de la canción que muchos identifican y que no pasa de moda. La agrupación española ha tenido un año de conciertos por el mundo y el estreno de algunas canciones para nutrir su legado musical.

Locomía defiende su evolución y mantiene vigente el concepto. Próxima parada: Guadalajara (Foto: Cortesía)

Con el pop y la electrónica como estandarte, Locomía fundada a finales de los ochenta y principios de los noventa, mantiene su vigencia bajo la guía del creador del concepto original y director artístico Xavier Font.

“Estamos en un buen momento, porque venimos con un nuevo trabajo discográfico que se llama Llorar bailando, con letras con muchísimo mensaje y canciones también para bailar. Al mismo tiempo que damos esa fortaleza para seguir luchando con las vicisitudes de la vida. También con un espectáculo renovado, súper dinámico. En esta nueva visita a México, repasamos todas las épocas de Locomía y verán lo nuevo que traemos”, adelantó Ricky Arenas.

“Siempre rindiendo tributo al pasado porque al final son parte de nuestra historia, pero con nuevo material y nuevos vestuarios”, añadió Eugin Vita.

<i>“Ahora, lo que hemos ido cambiando un poquito es el estilo de música que ha ido evolucionando con el tiempo. Además, de que ahora intentamos transmitir mensajes contra el bullying, el suicidio y para la comunidad LGTBIQ+, que nosotros directamente queremos representarla”</i> — Locomía

En sus inicios, la banda generó un movimiento cultural que abarco la moda, la danza y la animación nocturna.

“Es un grupo con 40 años de historia, más que una agrupación musical, también fue un fenómeno social. Sabemos lo que significó para muchas personas y nosotros estamos encantados de continuar con este legado; sobre todo, con ganas de transmitírselo a todo el público. También, contentos porque el día 7 de diciembre vamos a estar compartiendo escenario con Gloria Gaynor en Guadalajara, que para nosotros es un honor”, comentó Ricky.

Locomía forma parte de esta nostalgia en la música, “creo que todos coincidimos en que es un honor y un orgullo pertenecer a un grupo de esta categoría y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande, porque al final la gente espera mucho de nosotros. Estamos trabajando muy duro y dando lo mejor de nosotros mismos, pues creemos que vamos en el camino correcto”, dijo Harold.

Contra el hate

Los cuatro integrantes actuales, enfrentan las comparaciones con la agrupación que inició el concepto hace más de 40 años, pero señalaron que han tomado las críticas como parte del día a día.

“Nosotros ya audicionamos como cantantes, como artistas y ya dedicándote a esto, pues sabes que siempre va a existir la comparación. No somos monedas de oro que podemos gustar a todo el mundo, pero entra parte de nuestro trabajo con lo cual lo afrontamos con mucha entereza”, aclaró Harold.

<i>“c Al final, lo que a mí engloba muchas cosas es arte, moda, música y danza. La señal de identidad del grupo es el abanico, por supuesto, que siempre lo llevamos como el zapato de punta y la hombrera. Todo se va adaptando con el paso del tiempo, pero sin perder la esencia por supuesto”.</i> — Locomía

Mientras Eden agregó, “entendiendo que habrá gente que no le guste, pero siempre lo que pedimos es respeto. Al final, si no te gusta lo que hacemos, pues no nos sigas, pero si pedimos respeto porque ante todo somos personas y somos diferentes. Somos cuatro personalidades diferentes que no pretendemos tampoco ser los del principio, porque somos parte de la evolución natural de un concepto”.

Respeto por el legado

El tiempo y el destino han ido añadiendo caras nuevas a un concepto universal que a día de hoy, aún sigue generando interés y expectativas. Abanicos XXL,outfits excesivos y electropop elaborado, forman un cocktail explosivo que ha traspasado generaciones.

“Siempre hablamos con mucho cariño, mucha admiración y respeto por el legado que ellos nos han dejado y continuamos defendiendo. Esas personas que critican realmente no tienen dos dedos de frente, porque son incapaces de ver que esto es un concepto que nace en 1984 que no pertenecían quizás a la gente de la agrupación que se estableció como la que tuvo éxito y bueno nosotros defendemos la nueva edad ahora. Te puede gustar o no gustar, es normal, pero el respeto es fundamental”, puntualizó Ricky.

Próxima parada... Guadalajara

Locomía será parte del Festival Remind GNP que se llevará a cabo el 7 de diciembre en Titanes en Guadalara, donde compartirán escenario con Gloria Gaynor, Beto Cuevas, Moenia, Los Amigos Invisibles, entre otros.