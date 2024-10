Natalia Téllez y Ricardo Fastlicht estrenan comedia al grito de ‘María, ¡Me muero!’

Para todos aquellos que son o tienen una persona hipocondríaca a su alrededor, se van a sentir identificados con la historia de la película María, ¡Me muero!, una comedia protagonizada por Ricardo Fastlicht y Natalia Téllez.

Publimetro sostuvo una charla con los actores que nos llevaron a conocer a sus personajes: Rodrigo y María.

“Creo que el acierto más grande de la película, es justo poner este humor oscuro en la tragedia prolongada de una persona, porque al final lo que tiene es miedo a la muerte y a repetir un patrón dramatiquísimo como el fallecimiento de su madre que ocurre en el mes de noviembre. Creo que es un acierto llevar la comedia a lugares oscuros, creo que se nos da bien como mexicanos y está relacionado a cómo nos reímos de la tragedia y de la muerte; en este caso, de las enfermedades. La relación de María y Rodrigo es de un altísimo y profundo amor que se ve fracturado por la enfermedad de Rodrigo y cómo puedes solucionarlo, si es que así lo que quieres”, adelantó Ricardo Fastlicht.

Natalia Téllez y Riccardo Fastlicht en entrevista por el estreno de María, ¡Me muero! en las salas de cine (Foto: Cortesía Videocine)

Natalia Téllez lleva a María al extremo de las situaciones como una manera de luchar por el amor. Al preguntarle qué grado de obsesión de enfermedades tiene, ella respondió, “no soy hipocondríaca, considero. Soy muy dramática, soy de pensamiento catastrófico, eso sí. Por ejemplo, si a mí no me contesta mi hermana o algo se atrasa, pues ya en mi cabeza empieza a pensar en algo peor, miles de versiones de la cosa más dramática y terrible. Pero, en realidad, si alguien se enferma no es como que siento que ya estoy enferma, explicó.

<i>“Yo no soy hipocondríaca, soy catastrófica, que quede claro”.</i> — Natalia Téllez

María se vuelve el lazo para “curar” a su esposo al enfrentarlo a la muerte, “habla de amor, de pérdidas y de salud mental; de comedia y de tragedia. Creo que cuando ella (María) dice que definitivamente no son el sexo débil, es como esta especie de broma de María donde hace tantas cosas para su pareja, pero pasa por el shock, el amor, el cuidado, la fantasía y el terror para sacarlo de su estado de hipocondría. Creo que también hay que desmitificar que débil es sinónimo de malo, creo que hay que empezar a familiarizarnos con que lo vulnerable está correcto y que lo débil no es de géneros. Tenemos momentos débiles los hombres y las mujeres, no hay que avergonzarse de eso. Hay que pedir ayuda, hay que empezar a hablar de todos estos temas. En la película, él la salva en momentos y ella a él en otros”, agregó Natalia.

Mientras que Ricardo bromeó sobre lo que le dejó su personajes, “no soy hipocondríaco, pero sí somaticé durante la filmación. Tuve manchas gigantes que cada vez que lo digo, pues me va a seguir dando risa. Se me empezaron a hacer manchas en la mano, en la frente, no se me quitaban y no sabía porqué estaban pero vivieron en mi cuerpo durante semanas. Fue algo muy impresionante que me tenía muy incómodo, porque se veían a cámara. Era estrés, supongo””.

Banda sonora

Durante la película se escucha la canción Tu pelo de flores de Los Estanques y Anni B. Sweet que se vuelve icónica para la pareja y la letra queda en la memoria del público.

“La verdad es que yo creo que para Natalia fue la escena más complicada porque tenía que cantar, le daba pena real; además, tenía que llorar y estar emocionada. Creo que sí fue de las más difíciles. Pero justo le decía, es que eso que está pasando es hermoso porque no tienes que cantar bien, porque tenías que estar metida en lo que le estaba pasando, que querías salvarlo”, añadió Ricardo.

Para Natalia representó un himno con muchas connotaciones, “al final es emblemático porque yo creo que las parejas, en cuanto a estas dinámicas, ese como un himno de ellos: cuando se divierten, cuando están enamorados, cuando están felices y es muy hermoso que es justo ese recuerdo. No quiero spoilear, pero tiene que ver con que al final, el recurso de toda la película, es que ante una adversidad muy grande, es el amor lo que lo saca de ahí. Es el amor y la conexión entre ellos y logran comunicarse de alguna manera aún en la peor situación. Y sí, esta canción que era como raro escuchar al principio, luego nos fuimos enamorando de ella”.

Bajo María, ¡Me Muero!

Trama. Comedia sobre un hombre hipocondríaco, el único ser en el mundo capaz de tener hasta resfriados terminales, y de su mujer que tiene que aguantarlo hasta que decide hacer algo al respecto. El miedo a la muerte nunca fue tan divertido.

Elenco: Ricardo Fastlicht, Natalia Téllez, José Sefami, Héctor Suárez Gomis, Paz Basuñán y Erik Hayser. El filme es dirigido por Gabriela Sobarzo Mierzo con un guion de Mirella Granucci, Aníbal Herrera, Óscar F. Malinkovich.

¿Cuándo se estrena?

31 de octubre se estrena en las salas de cine.