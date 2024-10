Ester Expósito rompe el silencio sobre la transformación de su rostro por la que fue criticada

Recientemente, usuarios de internet señalaron a Ester Expósito por haberse realizado un supuesto procedimiento estético que terminó por transformar su rostro, por lo que en un reciente discurso, además de aclarar los rumores, la actriz lanzó un mensaje de empoderamiento femenino y pidió que se deje de juzgar los cuerpos de las mujeres.

Tras una aparición en el programa ‘La Revuelta’, en la que Ester Expósito se disfrazó para jugar una broma a los transeúntes, internautas se le fueron encima a la española por lo diferente que lucía su rostro, de tal manera que hicieron comentarios como:

“Si lo que quería era agregarse 15 años de edad, lo logró”, “Hay que estar frita de la cabeza para pincharse con 20 años y hacerse mil cosas en la cara siendo ya guapa”, “Vaya forma de destrozarse la cara” y “24 años ya con filler en los labios, botox en toda la cara y cejas micropigmentadas, como si fuera señora de 50 años”.

Ester Expósito hace frente a críticas

De esta manera, la actriz aprovechó los reflectores y demostró la razón por la que ganó el premio Bazaar Women of the Year 2024, pues recitó un discurso de empoderamiento femenino:

“Estuve reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo, me di cuenta de lo normalizado que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien”.

Continuó explicando que desde su juventud se ha enfrentado a rumores sobre procedimientos estéticos: “Estoy cansada y estoy cabreada, porque resulta que llevo leyendo que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo”.

Fue así, que retomó las críticas que recibió en días recientes: “Lo último ha sido que al parecer me he rellenado la cara, me la he estirado con botox o no sé qué cosas más, que si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada, porque no le he preguntado, porque es mi cara y hago lo que quiera con ella; pero resulta que no”.

Para finalizar, explicó la razón detrás de su cambio: “He subido un poco de peso y ya está, porque lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos engordamos o adelgazamos, y menos mal, porque eso significa que estamos vivas y que no somos muñecas”.

Sus seguidores en Instagram la felicitaron por sus palabras en la entrega de premios, pues el video del suceso se publicó en la red social.