Karely Ruiz responde a criticas tras pedir regalos para su bebé

Hace unos meses, Karely Ruiz dio a conocer a sus seguidores que se encuentra en la dulce espera, sorprendiendo a más de uno con la noticia.

A pesar de que la famosa ha expresado su felicidad por esta nueva etapa de su vida, los comentarios negativos han tomado protagonismo en sus redes sociales.

Y ahora, nuevamente la famosa ha causado controversia al anunciar que crearía una lista de regalos para su bebé.

“Voy a crear una lista de Amazon para sus detallitos, vi mucha gente que no pudo entrar al link y gracias en serio. No toda la gente es envidiosilla, en serio amo a mis fans y siempre estaré para ustedes”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuál es su significado? Karely Ruiz reveló el nombre de su bebita pero recibió críticas por este motivo Karely Ruiz ya tiene seis meses de embarazo y anunció que tendrá una niña (Instagram: @karelyruiz)

La reacción en redes sociales

Luego de que la modelo de OnlyFans realizara el anuncio en Instagram, la opinión de los usuarios no se hicieron esperar, muchos de estos criticando a Karely por estar dispuesta a aceptar obsequios, a pesar de su considerable fortuna.

La famosa no demoró en reaccionar a los comentarios realizados por sus seguidores.

“Nada les embona, pero no pase algo, porque luego luego de: ‘ayuda acá, Karely’ ahí se les olvida... ahí no hay hate para Karely. Gracias a Dios me va super bien y mi hija va a tener todo, ya tiene todo, pero no le veo el problema, pero la gente siempre tira. Qué novedosos”, indicó la famosa.