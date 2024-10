Karime Pindter no será la nueva conductora de ‘Netas Divinas’, revela Álex Kaffie

No entrará

Karime Pindter no será conductora de Netas Divinas

Karime Pindter no será Neta Divina. Luego de que la exhabitante de La Casa de los Famosos México anunciara su deseo de formar parte del programa Netas Divinas de Televisa Networks, todo parece indicar que no le darán la oportunidad.

A través de la tendencia ‘Karime Neta Divina’ los seguidores de la influencer la apoyaban para que fuera contratada como la nueva conductora de la emisión luego de la salida de Paola Rojas, tras marcharse a Imagen Televisión.

Sin embargo el comentarista de espectáculos Álex Kaffie ha revelado en su cana de youtube que La Matrioshka no formará parte del programa producido por Miguel Ángel Fox, debido a una importante razón.

¿Por qué Karime Pindter no será conductora de Netas Divinas?

Aunque quedó en el segundo lugar del realityshow de Televisa, la influencer no pudo firmar un contrato de exclusividad debido a que tenía otros proyectos en puerta con la plataforma de streaming Paramount.

Pero esta no sería la razón por la que Karime no fue requerida para el programa, sino que será la empresa Univisión (socio de Televisa) quien imponga a la nueva conductora de acuerdo con Álex Kaffie.

Y es que de acuerdo con Kaffie, al existir una sociedad entre Televisa y Univisión será este segundo el que imponga a la nueva conductora por lo que la nueva integrante podría ser desconocida para el público mexicano.

Kaffie también comentó que Karime no sería una personalidad reconocida para los accionistas de la televisora en Estados Unidos, por lo que no su presencia no será requerida.

¿Cuándo se dará a conocer la nueva Neta Divina?

Kaffie también informó en su canal de youtube que la siguiente grabación de Netas Divinas se llevará a cabo el lunes 18 de noviembre, por lo que se espera que para esa fecha se de a conocer a la conductora que ocupe el lugar de Paola Rojas.