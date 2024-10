Tom & Collins hace importante cambio en su carrera musical

El dúo de DJ y productores mexicanos Tom & Collins; conocido por sus importantes contribuciones a la música house y electrónica, anunciaron la firma con Forward Motion Artists (FM-Artists), una empresa de management que está asociada con Three Six Zero. Este paso marca un nuevo capítulo en su carrera, abriendo nuevas oportunidades para llevar sus presentaciones y sus creaciones a otro nivel.

“Firmar con Forward Motion Artists ofrece el equilibrio perfecto entre gestión estratégica personalizada y expansión global. Jazz Spinder y su equipo en FM-Artists tienen una visión que se alinea perfectamente con nuestra dirección artística y estamos seguros que con su apoyo alcanzaremos nuevas metas en nuestra carrera”, afirmaron los jóvenes mexicanos.

Este movimiento permitirá a Tom & Collins continuar con su crecimiento artístico y fortalecer su sello discográfico: Terms & Conditions Records, llevándolo a un ámbito internacional más amplio. Además, el respaldo de Three Six Zero les proporciona servicios de primer nivel, recursos y una red global, que serán cruciales para su expansión.

Jazz Spinder, director general de FM-Artists, confesó que reforzará las oportunidades globales que estarán al alcance de Tom & Collins en los próximos años.

Ryan Mullen, quien es una figura clave en FM Artists, también aportará una vasta experiencia en la industria y una visión estratégica con un enfoque creativo, brindando la capacidad de conectar artistas con audiencias globales. Destacando por su experiencia en el desarrollo de talento y gestión de marca, ayudando a FM-Artists a solidificarse como uno de las compañías de gestión más influyentes en la música dance.

“Tom & Collins es una gran incorporación a nuestro roster y se ha unido en un momento crucial en su carrera. Estoy emocionado de que los chicos hayan confiado en mí para gestionar este próximo capítulo y para poder ofrecer mi experiencia para maximizar la cooperación internacional, alcanzar y abrir puertas a decisiones profesionales clave”, dijo Mullen.