Revelan que Shakira no quiso a Ángela Aguilar en su fiesta de solteras y el motivo no es por que ya esté casada

En el medio de las promociones de su más reciente sencillo, “Soltera”, Shakira organizó una serie de fiestas con varios grupos de mujeres, a las que ahora considera sus amigas. Se trata de encuentros exclusivos en los que comparten un rato agradable con algo de comida y, quizás, unos tragos sociales.

Una de esas fiestas tuvo como protagonista a tres representantes femeninas de la música de México: Kenia Os, Belinda y Danna Paola. Ángela Aguilar, quien ha sido desde hace años una confesa fanática de Shakira no estuvo ni cerca de estar y ahora se ha revelado que se habló de la posibilidad de que asistiera, pero que la cantante colombiana no la quiso invitar.

El hecho de que Ángela Aguilar ya estuviese casada, con Christian Nodal, no tuvo nada que ver en este asunto. Lele Pons, en matrimonio con Guaynaa, fue parte de las invitadas e incluso hicieron un chiste con esa situación que se hizo viral en las redes sociales.

Que sea la actual de un ex de Belinda es en parte uno de los motivos por los que Ángela Aguilar no fue invitada, pero no fue la causa principal.

La verdad de todo el asunto, es que el hecho de que la hija de Pepe Aguilar haya sido cancelada, por involucrarse con un hombre que hasta hace nada vivía en pareja con todo y una bebé, fue motivo principal para que Shakira haya tomado la decisión de no incluirla en la lista de invitadas.

“Era evidente que Shakira no iba a invitar a una mujer que han cancelado en varias ocasiones y que para muchas no ha sido un ejemplo a seguir. Shakira crea canciones para las mujeres engañadas, hombres infieles y el desamor. ¿En qué parte entraría Ángela? Sería incongruente invitarla”, dijo una fuente cercana a Shakira, según TV Notas.