Pareja es agredida por personal de seguridad en concierto de Julión Álvarez

Tlaxcala se viste de fiesta con la llegada de su tradicional feria, un evento que reúne a locales y visitantes en un ambiente de alegría y celebración. Desde el 25 de octubre, hasta el 18 de noviembre, el recinto ferial de la capital tlaxcalteca abrirá sus puertas para ofrecer un amplio programa de actividades para todas las edades.

Uno de los mayores atractivos de la feria es su cartelera musical, que este año incluye a grandes artistas nacionales e internacionales. Desde los ritmos tropicales de Los Ángeles Azules, hasta las baladas románticas de Reik, pasando por la música regional mexicana de Lupillo Rivera y la energía de Ha*Ash; además de Julión Álvarez, quien se volvió tendencia en las últimas horas.

Fans de Julión Álvarez son golpeados por acercarse al cantante en el Palenque de Tlaxcala

El pasado 26 de octubre, durante la presentación del cantante Julión Álvarez, una pareja sufrió una experiencia traumática por acudir al evento. De acuerdo con algunos medios de comunicación, una mujer, con la intención de expresar su admiración al cantante, le entregó un ramo de rosas, un gesto común en este tipo de eventos.

“Sin embargo, el acto de cariño de la dama, y su novio, fue respondido con una brutal agresión por parte del personal de seguridad del recinto”, expreso la fuente antes citada. Asimismo, el portal 385 Grados México difundió una grabación en la que se ve cómo los involucrados fueron expulsados del evento.

Si bien no sé sabe quién sacó a los enamorados, muchos usuarios aseguran que se trató de la seguridad de Julión Álvarez, mas no hay evidencia que relacione al intérprete con los actos documentos. Hasta el momento, el video suma miles de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “También, quién va a esos lugares” o “Yo trabajé de seguridad en antros de mala muerte, y siempre se ponían tercos y te soltaban trancazos, luego cuando veían que los iban a sacar entre varios hay si ya decían me pegaron y chillaban”.