Adrián Marcelo reacciona a cierre de su cuenta de Instagram

Desde el momento en que participó en ‘La Casa de los Famosos’, el nombre de Adrián Marcelo ha sido muy mencionado en redes sociales, debido a las polémicas que ha generado, siendo la más reciente, el chiste que hizo sobre la muerte del ex integrante de One Direction, Lyam Payne.

Fue el día 16 de octubre que el conductor regiomontano utilizó su cuenta de X para referirse al deceso del cantante de una manera irónica: “Si te tiras de un edificio, solo hay one direction”. Causando así diversos comentarios negativos, hasta el punto de lograr suspender su cuenta oficial de Instagram, de lo cual habló recientemente.

Adrián Marcelo habla por primera vez sobre el cierre de su cuenta de Instagram

Durante el más reciente programa del PodCast ‘Conversaciones’, en donde estuvo hablando junto al influencer deportivo Paulo Chavira, Adrián Marcelo decidió romper silencio sobre el cierre de su cuenta de Instagram.

“No sé si venga en la pauta de Bandido, pero hablando de polémicas no tienes cuenta de Instagram y yo tampoco. No lo digo como una burla, que quede claro. Me intriga por qué, no me queda claro cómo no la tengo”, indicó el comediante.

Debido a que Paulo y Adrián se quedaron sin su cuenta en la red de Meta, Bandido también bromeó al respecto: “Soy el que más seguidores tiene en esta mesa por única vez”.

Asimismo, Adrián reconoció que llegó a la cima de las polémicas. “Ahora sí tendría que llevarlo a la acción y ser una mierd* para poder ser polémico, ya no puedo decir nada que espante más, por lo visto”, dijo. “La cancelación estuvo bruta”, agregó en referencia a lo vivido en ‘La Casa de los Famosos’”.

Por último, el comediante se refirió con ironía al verdadero motivo por el que su cuenta de Instagram fue cerrada.

“Hablé de música, hablé del último lanzamiento de un artista. ¿Por qué me cancelan? No tiene nada malo hablar de música”, dijo

“Somos dos seres dañados, Paulo y yo, no tenemos cuenta de Instagram, no tenemos prestigio, no tenemos respeto”, señaló. “¿Cómo vamos a promocionar este podcast? En tu Instagram, Bandido”, concluyó.