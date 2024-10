‘El tiempo que tenemos’, la historia de amor que entrelaza a Andrew Garfield y Florence Pugh

Andrew Garfield y Florence Pugh se embarcaron juntos por primera vez en un emotivo viaje como parte de su trabajo dentro de la cinta ‘El tiempo que tenemos’, mismo que llevará al espectador por un recorrido a través de una relación que está marcada por el constante cambio, pero que encuentra un refugio en el amor y comprensión.

‘El tiempo que tenemos’ es una de las últimas apuestas de comedia romántica del estudio A24, la cual plasma la historia de Tobias y Almut, una pareja que unen sus caminos luego de un accidente, mismo que marcará parte del destino no solo de su relación, sino también de forma individual, ya que tendrán que enfrentarse a diversas adversidades, entre ellas una enfermedad que cambiará su vida para siempre.

El tiempo que tenemos (Peter Mountain/Foto: Imagem Films Mx)

Además de los personajes y de la historia, John Crowley fue una de las piezas claves dentro del proyecto, ya que dirigió cada parte de la película; al respecto, el famoso director compartió con Publimetro el viaje que tuvo a través de ‘El tiempo que tenemos’.

“Es justo decir que fue intenso, trabajamos muy duro en ello. Desde los ensayos se dieron cuenta de que se hacían reír mucho y eso fue sincero, además, mientras trabajábamos juntos y ensayábamos, quedó claro que confiaban el uno en el otro creativamente y fue muy conmovedor verlos en los ensayos. Creo que la primera escena en la que noté que algo especial estaba sucediendo entre ellos fue la escena del estacionamiento subterráneo, aproximadamente a los 10 minutos de la película, donde tienen una gran conversación sobre que tal vez que ella detuviera el tratamiento y todo eso. Este fue el primer gran trabajo pesado que íbamos a filmar y ambos estaban muy nerviosos al hacerlo y lo filmamos y después fue realmente maravilloso”, reveló el director de la cinta.

El tiempo que tenemos (Peter Mountain/Foto: Imagem Films Mx)

La nueva película de A24, marcó no solo el regreso de Andrew Garfield a los estudios de grabación luego de un momento complicado en su vida, sino también el encuentro de dos de las figuras más prometedoras de la industria cinematográfica a nivel internacional, por lo cual compartieron la parte más enriquecedora de interpretar a sus personajes.

“Realmente amaba a Tobias, pero me enamoré de Tobias al interpretarlo, aunque definitivamente lo encontré frustrante en el sentido de, vamos hombre, simplemente ve y mantente en la pelea, mantente en la tensión, no retrocedas y no seas un cobarde. Creo que hay momentos en los que fácilmente podría perder el equilibrio y no enfrentarse a alguien que es realmente fuerte, eso fue frustrante. Y luego, dentro del personaje, había mucha rabia y frustración que no expresaba mucho porque pensaba que no estaba permitido, pero luego sale cuando es necesario. Alma, creo que tiene mucha rabia, pero él llega a entender, realmente creo que él llega a entender por qué ella ha estado entrenando para la competencia de chef y poniéndose en riesgo desde su perspectiva”, dijo el actor británicoestadounidense.

El tiempo que tenemos (Foto: Imagem Films Mx)

Más allá de la historia de amor entre Tobias y Almut, se encuentran plasmadas algunas de las características más puras de los seres humanos, por lo cual Florence Pugh concluyó sobre la película que la unió con Andrew Garfield.

“Como en cualquier parte de la vida, hay muchos momentos de humor en la oscuridad, así es como salimos adelante. Quiero decir, cada vez que he perdido gente en mi vida, terminamos riéndonos a los 10 minutos del funeral, así es como es el ser humano. Somos comunidad, somos tribu, así es como superas las cosas. Creo que el hecho de que la gente ría y también llore en una película es bastante fiel a cómo somos y cómo nos manejamos a nosotros mismos”, comentó la artista británica.