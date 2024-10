Alejandro Fernández continúa con el legado musical de su padre Vicente Fernández

A pesar de que Alejandro Fernández ha escrito su propia historia en la música mexicana, no deja de ser hijo de la más grande estrella de la música ranchera; Vicente Fernández. Para continuar con el legado de su padre, ambos comenzaron a preparar, antes de la muerte el 12 de diciembre del 2021 de ‘El charro de Huentitán’, el álbum ‘De Rey a Rey’ con canciones emblemáticas de su repertorio, las cuales ahora podrán ser escuchadas con un toque más actual, a la manera de Alejandro producidas por el reconocido cantautor y productor de regional mexicano, Edén Muñoz.

El primer sencillo “No me sé rajar” fue estrenado este 24 de octubre y el álbum completo ‘De Rey a Rey’ está programado para la primavera del 2025, momento en el que se conocerá la lista final de temas seleccionados.

A la par de esta producción, Alejandro Fernández, comenzó la gira del mismo nombre con dos conciertos vendidos en su totalidad el 25 y 26 de octubre en La Plaza México, estableciendo un récord en el emblemático lugar.

En entrevista ‘El Potrillo’ habla sobre estos acontecimientos y la responsabilidad de continuar con el legado musical de su padre, así como de la supuesta rivalidad de Los Fernández y Los Aguilar.

Alejandro Fernández pone en alto su dinastía con un homenaje en la Monumental Plaza de Toros México Es oficial, la gira 'De Rey a Rey' comenzó con la primera presentación de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México, recinto que fue testigo del homenaje que brindó a su dinastía, como parte del legado musical de su padre Vicente Fernández, quien es considerado uno de los pilares fundamentales de la música mexicana, por lo cual el concierto estuvo repleto de referencias a través de más de 30 canciones. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación de este álbum homenaje a Vicente Fernández?

“Es un proyecto bastante ambicioso, lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, lo venía platicando con mi papá en vida. Le había dicho que quería hacerle un homenaje cuando ya se había retirado de la música, lamentablemente ya no lo logramos terminar en ese momento, pero juntos hicimos el setlist. Los tiempos de Dios son perfectos y creo que esto llega en el momento justo”.

¿De manera personal, qué significa para ti hacer este álbum?

“Es algo muy importante, un proyecto de sanación. No sabía en la que me estaba metiendo, porque hay muchos detalles qué cuidar, pero al final valió la pena. Y es que no es lo mismo cantar las canciones en una fiesta o en un palenque que ya meterte a hacer un disco, sobre todo por la imagen, la voz, los éxitos, la persona que era mi padre y lo que representa. Es un tesoro, es una herencia que me dejó mi padre y lo que queremos es que las nuevas generaciones conozcan estas canciones”.

¿Por qué decidiste poner las canciones de tu papá en manos de Edén Muñoz como productor?

“Queríamos que las canciones sonaran frescas, así que decidimos que Edén Muñoz fuera el productor. Edén y yo ya habíamos trabajado en varias cosas juntos, me gusta mucho su trabajo, además de que es un tipazo como persona. Es un genio de la música y no se me ocurría nadie más para darle un giro a las canciones. Los temas tienen su espíritu propio no las íbamos a cambiar y había qué respetarlas, pero quisimos darles un toque moderno”.

¿Qué tan difícil fue grabar y ahora cantar las canciones de Vicente Fernández?

“Las voy a cantar dignamente, de ninguna manera pretendo ser soberbio y decir que las cantaré mejor, mi padre tenía una voz muy peculiar. Lo que quiero es conservar el acervo y de alguna manera hacerlas mías. Estoy haciendo las cosas lo mejor posible para que sea un proyecto digno y representar como se debe, lo que mi padre hacía”.

¿Qué opinas sobre el momento que está viviendo la música mexicana?

“En este momento, la música mexicana se está escuchando en todo el mundo, aunque ha dado un giro con respecto a lo que nosotros veníamos haciendo. Lo que es importante es que el éxito que han tenido los nuevos exponentes nos ha salpicado y ayudado eso es muy bueno para todos”.

Te hemos visto muy interesado en esta nueva generación de exponentes de regional mexicano, ¿es así?

“Yo tengo una relación casi con todos esos morros que están tan fuertes, tuve una colaboración con Natanael Cano, que para mí es el pionero de los corridos tumbados y de ahí se vino una escalada grandísima de estos artistas que conozco, me conocen, los respeto, me respetan y aplaudo lo que han hecho”.

Se ha hablado mucho sobre la rivalidad entre Los Aguilar y Los Fernández. ¿Cuál es la realidad entre estas dos dinastías?

“El público piensa equivocadamente que Los Aguilar y Los Fernández no nos llevamos bien y al contrario, mi padre era un gran admirador del Señor Antonio Aguilar, mi padre me enseñó a conocer la música de Antonio Aguilar, Pepe y yo nos llevamos muy bien, tenemos una amistad bonita. Yo fui charro como él y nos veíamos muchísimo. Cada vez que nos encontramos nos abrazamos porque nos tenemos muchísimo cariño, Pepe estuvo en el sepelio de mi padre, yo lo llamé para darle el pésame cuando murió Don Antonio, así que se me hace buenísimo que ahora Majo y Alex, estén haciendo música y la gira ‘Dos Dinastías, Una Tradición’”.

Con tus conciertos del 25 y 26 de octubre totalmente vendidos, estableces un récord en La Plaza México. ¿Qué significa para ti un logro así en este momento de tu carrera?

“Algo maravilloso, no tengo más que darle gracias al público porque me ha tomado de la mano y no me ha soltado. La Plaza México es un lugar histórico, la presentación que tuvo mi padre ahí fue monumental, yo sé el trabajo que le costó a mi padre, le daba mucho miedo presentarse ahí por la importancia del lugar. A mi la gente me ha bendecido con su cariño, llevamos ya cuatro conciertos totalmente llenos equivalentes a 160 mil boletos vendidos ahí, espero que se haga una tradición presentarme en ese lugar maravilloso”.

FECHAS CONFIRMADAS DE LA GIRA ‘DE REY A REY’