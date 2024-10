G-Dragon hace su tan esperado regreso a la música con ‘Power’

Catalogada como una estrella global del K-pop, G-Dragon con casi 22 millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram hace su tan esperado regreso con un nuevo sencillo titulado Power.

A pesar de los recientes problemas que incluso lo llevaron a acudir ante las autoridades surcoreanas,, G-Dragon sigue siendo uno de los artistas más influyentes de Corea del Sur. Su habilidad para reinventarse, su impacto en la moda y su innovación musical lo han posicionado como un ícono que trasciende el K-pop.

G-Dragon hace su tan esperado regreso con un nuevo sencillo titulado Power (Foto: Instagram G-Dragon)

La nueva canción, marca su primer lanzamiento en solitario desde el EP homónimo KWON JI YONG de 2017. Ese EP encabezó el Billboard World Albums Chart y el Oricon Digital Chart de Japón, convirtiéndose en el primer artista coreano en lograrlo.

<i>“Power manifiesta la esencia de la música. Me expreso a través de la música. Esto marca el comienzo de una nueva era y espero inspirar a las personas que escuchen mi música”.</i> — G-Dragon

G-Dragon, nacido como Kwon Ji-Yong, es originario de Seúl, Corea del Sur y ha sido una figura prominente en la música global y en el K-Pop desde los 13 años. En 2009, lanzó su primer álbum en solitario, Heartbreaker, que alcanzó el primer lugar en el Gaon Chart de Corea. Unos años más tarde, su EP debut en solitario, One of a Kind, encabezó el Billboard World Albums Chart, impulsado por los temas THAT XX y CRAYON. Inmediatamente después, lanzó su segundo álbum, COUP D’ETAT, que también lideró el Gaon Chart de Corea.

G-Dragon ha acumulado más de dos mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera y ha colaborado musicalmente con artistas como Diplo, Baauer, Missy Elliott, Boys Noize, Sky Ferreira, Taeyang y Skrillex.

Este año, está creando un perfume en colaboración con el perfumista francés Frédéric Malle, y lanzó JUSPEACE, una fundación benéfica para combatir el abuso de drogas en Corea del Sur.

<i>“Me alegro por otro día para darle vuelta a una nueva página”.</i> — G-Dragon

Claves en su carrera

G-Dragon, es una figura fundamental en la música coreana, con una carrera llena de éxitos y también marcada por polémicas.

Debut y éxito con BIGBANG (2006): G-Dragon debutó en 2006 como líder de BIGBANG, una de las bandas más influyentes del K-pop. Con su estilo único y su visión artística, el grupo rápidamente alcanzó popularidad global, con éxitos como Fantastic Baby y Bang Bang Bang.

Carrera en solitario (2009 - presente): En 2009, lanzó su primer álbum en solitario, Heartbreaker, que rompió récords de ventas y solidificó su estatus como un artista individual. G-Dragon ha lanzado varios álbumes exitosos desde entonces, como Coup D’Etat (2013) y Kwon Ji Yong (2017).

Impacto en la moda: G-Dragon es conocido por su estilo innovador y ha colaborado con marcas de lujo como Chanel y Nike. Su influencia en la moda le ha ganado reconocimiento en el mundo del entretenimiento y la moda internacional.

Compositor y productor: No solo es intérprete, sino que también escribe y produce gran parte de la música de BIGBANG y su trabajo en solitario. Esto lo ha convertido en una figura respetada dentro de la industria del K-pop.

Problemas y polémicas

En 2011, fue investigado por presunto consumo de drogas. Aunque fue liberado de cargos, este incidente afectó su imagen y fue una de sus primeras polémicas importantes.

Durante su servicio militar, G-Dragon estuvo en el centro de la controversia cuando algunos informes alegaron que recibió trato especial, como una habitación privada en el hospital militar. La administración militar lo negó, pero las especulaciones dañaron su reputación.

A lo largo de los años, G-Dragon ha estado envuelto en rumores de relaciones con otras celebridades, como Jennie de BLACKPINK. Aunque estas noticias han aumentado la atención sobre su vida privada, él ha mantenido un perfil discreto respecto a estos temas.