Kaia Lana muestra su lado más íntimo

Kaia Lana es una de las nuevas voces del pop alternativo en México, además de ser una Artista RompeMX de Amazon Music, quien se ha presentado en los principales escenarios del país. La intérprete fue la encargada de abrir el show de Piso 21, para City Sessions, el cual fue transmitido en el canal Amazon Music En Vivo en Twitch y en Prime Video, la noche de este 30 de octubre.

“Me siento súper privilegiada de poder ser parte de un proyecto tan grande, de que me hayan considerado, y muy feliz de poder colaborar y compartir el escenario con Piso 21″, expresó la intérprete, para después contar cómo se prepara para este tipo de presentaciones, “me gusta proyectar mi voz de la mejor manera posible y sobre todo hacer que la gente disfrute mucho el show”.

Kaia Lana también contó qué es lo que más le gusta de subirse al escenario, “me encanta ese sentimiento de transformación mío, siento que en el escenario es el único momento que puedo ser esa persona y como que hay mucho detrás de eso, el maquillaje y el vestuario. Me fascina, porque realmente no lo hago en ningún otro momento de mi vida, además de que puedo interpretar mis canciones. Pero sin duda lo que más me gusta es la transformación y el conectar con la gente “.

La intérprete de 32 años confesó que le costó mucho escucharse cantar, “se me hacía rara mi voz y ha sido un proceso súper largo, así como el de aprender a disfrutar a escucharme, pero me enamoré de ese proceso. De sentir cada canción e interpretarla con emoción”.

Hay un tema muy significativo en la carrera de Kaia Lana, el cual se llama Miedo, “fue la primera canción que escribí y es súper especial, la compuse entre sueños, literal, o sea, como que soñaba con una melodía y me despertaba, después de varias noches la fui construyendo. Me tardé, pero fue muy fácil la composición y fue la primera que me emocionó grabar”.

Los sueños de Kaia Lana

La cantante siempre ha buscado una constante evolución, y salir de su zona de confort Dentro de su trayectoria, “me gusta juntarme y platicar con gente muy diferente a mí, y con los que se puede llegar algo increíble, para fusionar mi mundo con el de ellos”, comentó. Además, relató que uno de sus grandes retos a cumplir es hacer teatro musical, “me encantaría participar en El fantasma de la ópera todo, amo todas esas canciones. Me encanta, tengo esa conexión con ese mundo más clásico, que me fascina”.

Pero no es el único sueño de Kaia, “quiero hacer un disco sinfónico. Lo haré cuando tenga todas las herramientas necesarias para lograrlo, quiero una banda de 30 personas con muchísimos instrumentos. Que le gente lo escuche y que quiera volver siempre”.