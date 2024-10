Mayela Laguna afirma que no es mala persona: “Yo no engañé con dolo a nadie”

Mayela Laguna estuvo un rato hablando con la prensa después de que se celebrara la última audiencia en el caso de la paternidad de su hijo, y afirmó no ser una mala persona.

“Que no los engañe porque el señor Luis Enrique, dice que gracias a mí su familia tiene mala reputación. Yo no engañé con dolo a nadie, no le pido una disculpa a nadie porque mi hijo lo único que hizo es llegar a darles felicidad, amor, cariño incondicional a esa familia (Pinal)”, expresó la expareja de Luis Enrique Guzmán.

Además, Mayela Laguna dijo que también fue víctima de muchos engaños, empezando por los audios que se filtraron de ella, donde admitía que solo quería alargar la batalla legal para ver si Silvia Pinal fallecía y su hijo pudiera recibir parte de su herencia.

Mayela Laguna envía mensaje con su hijo Apolo: “empezando una nueva historia”

“Si llegue a estas instancias es porque yo estaba completamente segura de que mi hijo era de Luis Enrique (...) Estoy en duelo, aunque ustedes no me lo crean, a mí me traicionaron con audios que también editan, que también hacen, no soy esa persona tan mala que todo el mundo cree”, aseguró Mayela Laguna el 29 de octubre.

También expresó que no permitiría que su hijo Apolo volviera a convivir con Luis Enrique Guzmán: “No es cierto que lo quiere mucho, todo eso no es cierto (...) No podría ser nada, no voy a permitir que sea nada”.

Mayela Laguna dejó en claro que no tiene pensado apelar la sentencia del juez y luego publicó un video con su hijo, en el que escribió lo siguiente: “Así empezando una nueva historia, de pie y sin ya no dar más explicaciones de nada, ya no me interesa, ya no más luchar y luchar contra la corriente... De frente y sin mirar atrás”.