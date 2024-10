Nicky Jam decide retirar su apoyo a Donald Trump después del comentario contra Puerto Rico en un mitin

Nicky Jam fue duramente criticado por apoyar la candidatura de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos hace unas semanas, pero después de lo ocurrido en un mitin del candidato republicado, decidió retirar su apoyo.

El comediante Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”, durante un evento que se llevó a cabo para apoyar al expresidente en días recientes.

Ese “chiste” causó indignación en la comunidad latina, en especial, a los puertorriqueños, motivo por el cual Nicky Jam decidió retirar su apoyo a Donald Trump, aunque en un momento creyó que era el mejor candidato para la economía del país.

Nicky Jam dice que se hará a un lado ante cualquier situación política

“Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país y, por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo de un lado a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta”, expresó Nicky Jam en un video.

Y agregó: “La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía de Estados Unidos donde viven muchos latinos, vivimos, me incluyo. Viven muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía y él siendo negociante pensé que era el mejor movimiento”.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y consideran lamentable que hasta ahora Nicky Jam no comprendiera que Donald Trump siempre ha sido racista y se ha expresado en contra de la comunidad latina radicada en Estados Unidos en innumerables ocasiones. También destacaron que decidió no externar su apoyo a Kamala Harris.