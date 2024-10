¿Peso Pluma y Gabito Ballesteros se pelearon? Esto es lo que se sabe

Las sospechas de un posible conflicto entre Peso Pluma y Gabito Ballesteros nacieron entre los usuarios de redes sociales, quienes señalaron situaciones recientes que apuntan a una enemistad entre los cantantes de corridos tumbados, pues incluso se dejaron de seguir en Instagram.

Peso Pluma se hizo de un nombre en la industria musical gracias a sus grandes éxitos como: ‘Ella baila sola’, ‘Bellakeo’ y ‘Lady Gaga’. El originario de Zapopan, Jalisco, marcó un antes y un después en el regional mexicano, hecho que lo catapultó a ser una estrella reconocida en todo el mundo, por lo que incluso encabezó Coachella, uno de los festivales más importantes que existen.

Gabito Ballesteros se suma a la lista de cantantes de corridos tumbados más reconocidos de la escena. De esta manera, ha colaborado con Hassan en canciones como: ‘Lady Gaga’ y ‘AMG’; además de que han pisado el mismo escenario en diversas ocasiones.

¿Qué pasó entre Gabito Ballesteros y Peso Pluma?

Hace no mucho tiempo, Peso Pluma habló de la hipocresía que existe en el mundo de la música: “Ponganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria. No voy a tirar, ni decir nombres, pero hay un chin… que vienen a mi escenario y se paran y me dan besos y me dicen que me quieren un chin… y atrás de mí es otra cosa”.

Estas declaraciones sumadas al reciente unfollow en Instagram de Doble P hacia Gabito Ballesteros en encendieron las alarmas entre los fanáticos de los cantantes, quienes sembraron la idea de un posible encontronazo entre ambos.

Aunque por el momento no se sabe qué habría llevado a los artistas a distanciarse, se especula que su conflicto podría estar relacionado a la pelea entre Junior H y Gabito Ballesteros que sucedió en tiempo reciente.

De esta manera, en redes sociales se puede encontrar comentarios como: “Simplemente tal vez no le hizo nada y él es team Junior H”, “Le tienen envidia, porque jamás serán igual de exitosos que Peso Pluma” y “Debe tener una buena razón para romper semejante amistad”.