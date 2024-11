“Ya no nos da miedo el qué dirán”, Ha*Ash

Ha*Ash presenta su séptimo álbum de estudio, Haashville,en el cual regresan a sus raíces: la música country. Un viaje construido con historias de amor, vivencias transformadoras y reconexiones.

“Ashley y yo estamos felices de la vida, porque es un disco que hicimos con muchísimo amor y cariño para todos nuestros fans. Es un disco del que nos sentimos muy orgullosas, lo grabamos en mi casa en el sur de Estados Unidos. Lo hicimos para rendirle tributo a Nashville, que es la cuna de la música country y donde pasamos mucho tiempo. Fue regresar a nuestras raíces, cuando empezamos hace 22 años con el primer disco, que tenía muchos elementos country. Es muy bonito poder mostrar esas raíces, ahora con nuestras historias actuales”, explicó Hannah en entrevista con Publimetro.

En esta nueva producción discográfica, las hermanas tienen colaboraciones con Adriel Favela, Joss Favela, Carlos Rivera, así como con Elena Rose y María José. “Pudimos invitar a grandes artistas y amigos. Adriel Favela y Joss Favela nos metieron un poco en su mundo, al del regional. Tenemos un dueto con Reik, con Elena Rose, que escribimos la canción con ella; con la Josa y con Carlos Rivera. Fue muy bonito, es un disco que nos encanta”, agregó Hannah.

Las hermanas comparten su nueva producción discográfica, Haashville, en las cual retornan a sus raíces y se muestran sin filtros

Algo que distingue a Ha*Ash son las letras de sus canciones y en Haashville, no será la excepción. “Van a encontrar un poquito de lo que Hanna está viviendo y de lo que yo estoy viviendo. Entonces hay de desamor, de amor, de sarcasmo, un poquito de todo. Siempre suele pasar que cuando la estamos pasando bien o mal, componemos, y ahí está. Hay baladas que tienen una letra muy divertida, canciones de amor como el Cielo te mandó para mí. Pero sí hay temas con tono sarcástico, que siempre nos ha gustado escribir”, relató Ashley.

Haashville también tiene otro toque especial, y es que lo grabaron el estudio que Hannah tiene en su casa, por lo que fue mucho más íntimo. ”La energía de este disco, es muy relajada, es un disco que no hicimos con prisa, es un disco casero. Después de la pandemia, queríamos volver a ese mood de invitar a la gente a nuestra casa y disfrutar. Durante la gira pasada, estuvimos escribiendo canciones, las guardábamos y luego las fuimos trabajando, poco a poco. Además, después de estar tanto tiempo de gira, quieres estar en casa y no queríamos movernos a algún estudio”, agregó Ashley.

Después de 22 años de carrera, las hermanas no han dejado de componer, sin embargo, ahora tiene menos miedo a sentirse vulnerables al escribir. “Ya no tenemos barreras, ya no nos da miedo el qué dirán, eso es gracias a nuestros fans, que siempre han sido nuestras alas, nunca nos han limitado. Cuando escribimos Ashley y yo, nunca tratamos de decir qué va a pasar aquí, tratamos siempre de fluir y de sacar las cosas. Antes le hablábamos al público de 17 o 18 años, pero llegas a una edad, en donde ya puedes hablar de lo que sea”, enfatizó Ashley.

Ha*Ash celebra 22 años de trayectoria musical

A lo que Hanna agregó, “no pones filtro al contar las cosas, y es algo que hace cuando escuchas una canción country, sabes todos los detalles de la historia, que es lo que has buscamos cuando escribimos canciones, hablar tan literal del color de las cosas, para que la gente sienta que está ahí”.

El álbum Haashville, también vendrá con el reto de una nueva gira. “No sabes lo mucho que agradecemos y valoramos que la gente vaya a nuestros conciertos, porque no sabemos si el próximo tengamos esa misma oportunidad. Hemos sido muy privilegiadas de tener muchos sold out. Valoramos a cada persona que compra un boleto, porque sabemos que implica que nos están regalando su tarde”, explicó Hanna, y agregó, “no podemos esperar a iniciar esta nueva gira. Hay más música, música nueva, tenemos los éxitos. Estamos haciendo una celebración de nuestros 22 años de carrera. La producción es la más ambiciosa que hemos tenido hasta el momento y es la gira con la que más lejos iremos”.

Las reinas del sold out

Su pasada gira Mi Salida Contigo contó con más de 130 shows y presentaciones agotadas en Latinoamérica, Estados Unidos, España y México, donde ofrecieron 56 conciertos exitosos, incluyendo 9 sold out en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Próximos conciertos de Ha*Ash en México

2024

04 de Noviembre = Tlaxcala, Mex.

22 de Noviembre = CDMX, Mex.

23 de Noviembre = CDMX, Mex.

13 de Diciembre = Cancún, Mex.

14 de Diciembre = Mérida, Mex.

2025

14 de Febrero = Tuxtla Gtz., Mex.

15 de Febrero = Villahermosa, Mex.