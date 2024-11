Josel Bartó declara su amor a México con poderosas reinterpretaciones de Juan Gabriel y José José

Josel Bartó está decidido a conquistar al público mexicano. Luego de triunfar en su país natal, el cantante quien fue participante de ‘La Voz Argentina’ en el equipo de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, llegó a México, país del que está enamorado y así lo deja ver en su más reciente sencillo ‘Inevitable’.

Ya con un año radicando en la Ciudad de México, Josel se encuentra estudiando profundamente cada paso que da en su ascendente carrera.

Pues además de hacer sus propias versiones de dos de los intérpretes mas grandes que México le ha dado al mundo, el cantante busca posicionar sus propias melodías en el gusto de los mexicanos.

“Vamos a tirarle una fichita al amor”

En entrevista con Publimetro, Josel nos habla de ‘Inevitable’ una canción de amor que escribió en coautoría con los compositores mexicanos Antonio Guevara, Daniel Velasco y Javo Barrera que pertenecen a FénixxEye, sello discográfico que difunde a nuevos artistas.

“Ha sido súper rico buscar ideas, aparentemente somos diferentes pero tenemos una raíz latinoamericana y fue realmente muy bueno el proceso”, dice el cantante sobre la oportunidad que tuvo de componer junto a los mexicanos.

Y aunque ‘Inevitable’ se trata de un tema de amor, el artista confiesa que también habla del desamor en su música porque no ha quedado exento de que le rompan el corazón, sin que esto sea impedimento para que le siga cantando a los enamorados.

“Vamos a tirarle una fichita al amor, esta historia que siempre están buscando más; que se queda corto al decir ‘te quiero’, luego quiere decir ‘te amo’ y luego decir ‘quiero compartir mi vida con vos’”.

El video del tema fue grabado en Valle de Bravo, y al inicio del clip el cantante se encuentra con el agua a medio cuerpo, sin embargo conforme va avanzando la canción se termina ahogando, con lo que busca representar cómo se desbordan sus emociones.

“Los mexicanos son muy pasionales”

Para Josel, México tiene una cultura muy pasional y comparte que cuando grababa una canción de despecho titulada ‘La Trampa’ la estaba grabando muy dulce pero le dijeron que era una canción de ‘tequila’ (despecho) y tenía que interpretarla como la sufren los mexicanos.

Por lo que considera que tanto argentinos y mexicanos somos muy pasionales: “Somos súper pasionales, no sé si todos los pueblos pero los mexicanos son muy pasionales”.

El cantante quien tiene una formación en teatro musical, ve en cada tema que interpreta la oportunidad de contar una historia: “Si no me puedo meter en esa historia, si no puedo sentir esa emoción, es mas difícil que pueda transmitirla al público”.

En el el plano personal, el intérprete confiesa que se encuentra con el corazón tranquillo y que con eso es suficiente para él, por lo que se encuentra cien por ciento dedicado en enamorar a México con su talento.

“Estoy en un romance profundo con México porque no solo estoy conociendo a sus artistas, que a muchos ya los conocía sino que estoy profundizando y realmente es como un crecimiento”.

Homenajea a José José y Juan Gabriel

Como parte del amor que siente por nuestro país, Josel grabó dos canciones que forman parte del repertorio de la música mexicana. “Lo dudo” popularizada por José José y ‘Abrázame muy fuerte” de Juan Gabriel.

“De José José no quería hacer ‘El triste’ porque es la que hacen todos y me pasó que cuando escuché ‘Lo dudo’ que no la tenía tanto en mi oído, sucede que esta persona le está diciendo a su pareja ‘Te están esperando’ y dije ‘esta tiene que ser’”.

“Y ‘Abrázame muy fuerte’ de Juan Gabriel es una de las que más me gusta a mí y busqué darle una vuelta de rosca a la historia donde no se trata solo del abrazo, sino de la emoción de sentir seguridad, confianza que alguien te apapache”, dijo el cantante argentino quien anunciará en redes sociales los conciertos con los que iniciará el 2025.

Además se dijo abierto a participar en proyectos que se compaginen con su nueva música, como es el caso del musical ‘Amar y querer’ con canciones interpretadas por el ‘Príncipe de la canción’ y que será repuesta por su hijo José Joel, el próximo año.