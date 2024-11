¿Cazzu perderá pensión de Christian Nodal tras hablar de Ángela Aguilar?

Cazzu y Christian Nodal volvieron a ser involucrados nuevamente como parte de las declaraciones de la famosa cantante, mismas que siguen generado ruido en redes sociales y diversos medios, hasta el punto en el que usuarios comienzan a especular sobre las repercusiones que podría generar, como por ejemplo sobre la pensión que recibe su hija.

La ruptura entre la pareja de artistas se dio a conocer de manera abrupta, tomando en cuenta que tan solo unos meses antes dieron la bienvenida a su primera hija, y a pesar de que la artista argentina había intentando hablar del tema, recientemente ofreció una entrevista para revelar su versión de los hechos.

Christian Nodal y Cazzu Al inicio, Cazzu se negaba a ser novia de Christian Nodal

¿Cazzu podría perder pensión de Christian Nodal tras hablar de Ángela Aguilar?

Como parte de las reacciones que surgieron, Maxine Woodside habló del tema durante su programa de radio, señalando que la cantante argentina podría perder algunos beneficios que le fueron otorgados tras hablar en contra de Ángela Aguilar; sin embargo, los involucrados no han desmentido o confirmado las declaraciones.

“Ella dijo que no quería hablar. Se dijo que había firmado un contrato con Nodal donde ella no iba a dar declaraciones porque él se iba a hacer cargo de todos los gastos de la niña y de ella. Les compró un rancho, una casa en Miami, le pasa una buena pensión. Ella había dicho que no iba a hablar de nada, pero pues ya decidió que sí”, dijo.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @nodal / @cazzu (Instagram: @nodal / @cazzu)

Revelan cifra de pensión que tendría que dar Nodal a su hija

Como parte de las dudas que han surgido por la separación de los artistas están las relacionadas con Inti, especialmente sobre la pensión alimenticia, misma que podría determinarse a través de un acuerdo entre Nodal y Cazzu o mediante un juez que decida lo mejor para la bebé.

De acuerdo con información de Milenio y del Código Civil Federal, la persona señalada tendrá que otorgar el 15% de su ingreso; sin embargo, las cosas podrían ser distintas, ya que la menor nació en Argentina, por lo cual las partes involucradas tendrán que llegar a un acuerdo para la manutención de su hija.

Cazzu y su hija. Se pronunció por la situación de su expareja.

Asimismo, la fortuna del intérprete de “Adiós amor” estimaría entre los 120 millones de dólares, por lo cual tendría que destinar una parte a todos los conceptos que están incluidos en la manutención de su hija, misma que tendrá que acordar con Caz