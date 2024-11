Gomita confiesa que pagaba por aparecer en ‘Sabadazo’

En una reciente entrevista, Gomita, la popular conductora y comediante, sorprendió a sus seguidores al confesar que pagaba por aparecer en el programa “Sabadazo”. Esta revelación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos se preguntan sobre las dinámicas de la industria del entretenimiento y las presiones que enfrentan los artistas en su camino hacia la fama.

El proyecto de ‘La Casa de los Famosos México’ trajo significativos cambios a la carrera de la presentadora de televisión como parte de las críticas que recibió por su actitud frente a las cámaras; sin embargo, Gomita ha intentado pasar la página y seguir compartiendo aspectos de su trayectoria que algunas personas desconocen.

Gomita (Foto: La Casa de los Famosos México)

Gomita confiesa que pagaba por salir en Sabadazo

La confesión de Gomita hizo evidente la difícil realidad que enfrentan muchos aspirantes a la fama, quienes a menudo se ven obligados a tomar decisiones cuestionables para poder conseguir oportunidades, ya que explicó que al inicio de su carrera, consideraba que era algo necesaria para ganar visibilidad y establecer su nombre en el medio a través de su participación en ‘Sabadazo’.

“Fue mucho tiempo pagando en Televisa para que estuviera en el programa, no me gustó. En Sabadazo yo pagaba, pues era el 30% de todo lo que ganamos. Yo voy a ser honesta y se los digo con todo el corazón, yo creo que he sido una persona muy honesta con mi público, he sido muy transparente, pero la neta sí se han pasado de ve*** conmigo muchas personas”, comentó.

Ante los cuestionamientos de Poncho de Nigris y Franco Escamilla, la conductora explicó que pagaba 30% de sus ganancias a la empresa televisiva, señalando que muchas personas se aprovecharon al inicio de su carrera para obtener beneficios económicos, dejando en evidencia que la industria del entretenimiento exige sacrificios que van más allá del talento y la dedicación.

Gomita (Foto: Instagram Gomita)

Como era de esperarse, las declaraciones de Gomita han generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente de parte de sus seguidores, los cuales han expresado su apoyo, destacando la importancia de que los medios fomenten espacios donde los talentos puedan brillar sin tener que recurrir a prácticas de este tipo.