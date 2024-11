Daniela Ibáñez aviva el romance por la actuación y la música

Más vale sola se estrenó en septiembre y cuenta la historia de Julieta Romeo (María Elena Saldaña) y Pilar Maldonado (Cecilia Galliano), dos mujeres que resultan ser medias hermanas, ya que su papá Amador (Manuel Flaco Ibáñez) tuvo dos familias, una en la Ciudad de México y otra en Buenos Aires, Argentina, sin que estas se enteraran de su existencia.

En una cita romántica, Amador se excede en el uso del viagra y termina en el hospital, situación que lleva al encuentro de las dos hermanas, y por diferentes situaciones, terminarán viviendo juntas. Ambas hermanas son completamente opuestas en carácter, hábitos y costumbres, lo que detonará las más divertidas situaciones en su diaria convivencia

Más vale sola sigue contando historias los domingos (Foto: Televisa)

Este domingo 3 de noviembre, se transmite el capítulo de El perro en Más vale sola, en el que participa Daniela Ibáñez.

“Este proyecto como que cae muy bien para la época en la que estamos, porque trae buenos mensajes, una historia linda y ligera. Creo que es una manera padre de desconectarte y ver a actores que ya llevan años en esto, así como personas que están comenzando. Este domingo se transmite el capítulo de El perro, solo puedo adelantar que es la oportunidad de que mi suegra, Julieta, recupere su trabajo y tiene que quedar bien con el jefe, pero todo se complica por un perro, eso es lo que te puedo decir”, dijo entre risas.

<i>“Los invito a que no se pierdan Más vale sola, una comedia tan blanca y bonita para ver en familia”.</i> — Daniela Ibáñez

Daniela Ibáñez es hija del primer actor Manuel Flaco Ibáñez, con quien comparte esta serie de Televisa.

“Creo que hemos tenido una relación muy bonita, siempre nos hemos llevado muy bien. Ahora, estar juntos en este proyecto y poder ver a mi papá como se desenvuelve, es de mucho aprendizaje. Lo veo como pez en el agua y siempre me llena de buenos consejos y con muchos apapachos. Es un placer trabajar con él, me siento muy afortunada, porque no muchos pueden trabajar con sus papás o coinciden, más en esta industria”, compartió.

La actriz buscará al término de la serie, darle continuidad a su carrera en la música, “estoy siendo parte de los 2000′s por Siempre, que me ha dado la oportunidad de cantar con grandes compañeros. Terminamos el año con nuestra última fecha el 15 de noviembre en Monterrey, nos acaban de confirmar dos shows más para el próximo año. Por mi parte, seguiré con mi carrera de solista, haciendo canciones y sacando material para seguir haciendo esto que me llena tanto que también es cantar. Además, esperando poder grabar la segunda temporada de Más vale sola y otras cosas”.

