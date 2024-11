La petición que Cazzu le hizo a Ángela Aguilar

En una reciente entrevista, Cazzu desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar, negando categóricamente haber tenido conocimiento desde el inicio de la relación entre la cantante y Christian Nodal, tal como Aguilar afirmó semanas atrás. La controversia comenzó cuando la cantante sostuvo públicamente que Cazzu estaba informada sobre su romance desde el principio.

No obstante, la rapera decidió romper el silencio y aclaró su postura, rechazando haber tenido algún conocimiento previo del asunto.

“Mi vida cambió de la noche a la mañana. Y mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, me mudaba, armaba un hogar, hacía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de 8 meses”.

Asimismo, mencionó la manera en que reaccionó ante el anuncio de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. “Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”.

“Me siento como que me obligaron a hacerlo (hablar)...para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona yo no sería capaz de formar parte de un plan como el que se sugiere”.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”.

Julieta solicitó respeto hacia ella y, sobre todo, hacia su hija, destacando que ella también había respetado a Nodal en todo momento.

“Pasaron casi 5 meses de una situación que fue terrible, que se hizo todo mal y ya pasó... ya se hizo. Yo di vuelta a la página y seguí adelante. Jamás estorbé, ni tuve la intención de estorbar a nadie en su nueva relación, yo respeté”.

“Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”, continuó diciendo la rapera.

“Si este no es un punto final que es por mí, que por lo menos sea por mi hija que es una bebita, que es una vida nueva a la que hay que proteger y que su historia está quedando enredada en todo este problema. Que no es cierto, no todos somos adultos, hay una bebé”.

“Casi siempre fueron por luchas comunes, esta vez es por mí y por mi familia. A mí me entristece que mi primera bandera en la música siempre es la sororidad, es el feminismo, el amor entre nosotras, la construcción entre nosotras para darle un mundo mejor a nuestras hijas. Para mí es muy triste tener que estar enfrentada con otra mujer de alguna forma”.