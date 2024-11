Ángela Aguilar nombrada mujer del año por la revista ‘Glamour’; quiere ser ejemplo para las niñas

Ángela Aguilar fue nombrada la mujer del año de la revista Glamour México. La revista de sociales realizará por tercer año consecutivo el evento WOTY en el que reconoce a las celebridades más destacadas del año.

Lady Gaga, Reese Witherspoon y Cher son algunas de las estrellas internacionales que han recibido dicho reconocimiento y que la edición nacional este año reconocerá a figuras como Ángela Aguilar, Dulce María y Galilea Montijo.

En el caso de la esposa de Christian Nodal, fue reconocida en la categoría de ‘Regional Music’ y otorgó una entrevista exclusiva donde además de hablar de su reconocimiento declaró que quiere ser un ejemplo para las niñas que la siguen.

Por tercera vez Glamour México y Latinoamérica celebra #GlamourWOTY ✨

Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón, Macarena García, Galilea Montijo, Ángela Aguilar, St Vincent, el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica y la Fundación Freedom son nuestras #MujeresDelAño 2024. 🤍 pic.twitter.com/916hkcpF4n — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) November 4, 2024

Ángela Aguilar quiere ser un ejemplo para las niñas

Ángela contó que tiene planeado probar todos los géneros musicales excepto el rap, aunque de momento se encuentra enfocada en la música mexicana. Además contó que tiene una psicóloga con la que trabaja su salud mental.

La cantante también fue consultada acerca de qué consejo le daría a las mujeres que han sido juzgadas y les dijo que no tienen que dar explicaciones: “El consejo que les daría es que, si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie”, declaró.

Además dijo que el desafío más grande de su carrera ha sido convertirse en un buen ejemplo para las niñas y las personas que la siguen.

"Me he dado cuenta de que los logros de un hombre son aplaudidos de manera más notoria, mientras que los de una mujer pasan desapercibidos". #ÁngelaAguilar es una de nuestras #MujeresDelAño y en exclusiva nos reveló cómo ha conseguido seguir su impresionante legado familiar. 👇🏻… pic.twitter.com/2xvQ6bVQzI — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) November 4, 2024

Le vale lo que opinen de ella

La nieta de Flor Silvestre dijo que las opiniones de los demás no son válidas ni importantes para ella y que le ha dicho a Christian Nodal que intentar controlar a los demás es algo psicópata.

“Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”.

Como parte del evento WOTI, el miércoles se llevará una reunión donde estarán presentes las nombradas ‘Mujeres del año’ por la revista en la que habrá una alfombra rosa.