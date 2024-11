Violeta Isfel confiesa si habrá reconciliación con sus padres

Violeta Isfel ha sido muy abierta sobre su distanciamiento con su familia. En una entrevista reciente, la actriz mexicana reveló que la situación con sus padres biológicos es muy delicada y que, en su opinión, deberían estar presos debido a las circunstancias graves que los rodean. Isfel mencionó que tomó la difícil decisión de alejarse de ellos para proteger su estabilidad emocional y la de su familia actual.

La actriz detalló que su separación no fue una elección impulsiva, sino el desenlace de un proceso complejo en el que tomó en cuenta cada factor antes de alcanzar tal conclusión.

“No puedo a lo mejor darte ya detalles más finos, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves que ellos deberían estar en la cárcel, los dos”, relató.

Marcó distancia con su hermano

Además de sus progenitores, Violeta admitió que también ha optado por distanciarse de su hermano debido a determinadas elecciones que él hizo y que ella no vio como prudentes.

¿Existirá alguna reconciliación?

En cuanto a una posible reconciliación, Violeta Isfel fue clara al decir que ese capítulo ya está cerrado y que no hay nada más que hacer. A pesar de los momentos difíciles, ella ha encontrado fortaleza en su familia actual y en su hermana Krisna, con quien mantiene una relación cercana.

La famosa sostiene que el hecho de distanciarse con algunos integrantes de su familia es un avance que contribuye a romper modelos negativos y a proporcionar un mejor modelo a seguir a su hijo, que ahora es un joven adulto autónomo:

“Me siento muy orgullosa de saber que, a partir de mí, las generaciones siguientes ya no van a pasar por esto… veo en mi hijo a un chavo de 21 años autónomo, que sabe poner límites, que sabe decir no y no hacer cosas absurdas por pertenecer a ningún lado”, expresó.