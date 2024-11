Adrián Marcelo se lanza contra Andrea Legarreta y Cecilia Galliano: “Devuélvete a tu país”

Ha pasado un mes y una semana del final de La Casa de los Famosos México 2. Sin embargo, las polémicas que se registraron a lo largo del reality show de Televisa siguen dando mucha tela que cortar. Adrián Marcelo, uno de los protagonistas de la controversia en esta temporada, sigue hablando de su participación, que tuvo abandono incluido.

A Adrián Marcelo lo cancelaron muchos fans en las redes sociales, debido a la manera en la que atacó a sus compañeros: a Gala Montes le habló sobre sus temas de salud mental y a Arath de la Torre le pegó por el lado de sus hijos y su familia.

Ahora, Adrián Marcelo estuvo junto con Iván Fematt (Mole) en el show de Mike Salazar y en sus declaraciones sobre La Casa de los Famosos México 2, atacó fuertemente a Andrea Legarreta y Cecilia Falliano.

“Yo no lo hice en un dentista. Lo hice en donde creo que se puede hacer eso (dentro de la casa). Si vas y lo haces en un lugar que no (corresponde) pues ahí sí te la valgo. Pero me metí a Televisa, la “Rosa de Guadalupe” sigue educando a la mitad de este país y dije ‘yo voy a tronar este p#do a la ver@# güey”, dijo Adrián Marcelo.

“El problema es que si lo analizan j#tos y Andrea Legarreta termina pasando lo que pasa. Si esa es la brújula moral de este país, que Cecilia Galliano te diga ‘ay no eso está muy mal’ pues no m@mes güey, devuélvete a tu país si te asusta. Con todo respeto, en el norte sí sabemos diferenciar, esta es gente feliz (señala al público que se reía)”, expresó.

Ni Cecilia Galliano o Andrea Legarreta han respondido los fuertes comentarios del influencer.