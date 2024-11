Santa Claus se vuelve fitness: Dwayne Johnson y Chris Evans activan el ‘Código traje rojo’

J.K. Simmons (Santa Claus) and Dwayne Johnson (Callum Drift) in RED ONE Photo Credit: Frank Masi/Prime Video

Se imaginan una Navidad sin Papá Noel o un Santa Claus levantando pesas para ejercitarse, eso ocurre en la película estelarizada por J.K. Simmons, Dwayne Johnson y Chris Evans: Código: traje rojo (Red one).

Este lunes tuvimos una cita vía zoom con todo el elenco de la cinta Código: traje rojo (Red one). La hora de encuentro estaba pactada a las 8:30 de la mañana, pero fue hasta una hora después que aparecieron Chris Evans, Dwayne Johnson, Lucy Liu, J.K. Simmons, Bonnie Hunt, Kiernan Shipka y Christopher Heave-Jew; además del director, Jake Kastan tras la premier en Berlín.

Código: traje rojo es uno de los estrenos más esperados del año. El elenco se conectó desde Berlín para hablar de la historia que rompe con lo clásico de Navidad (Foto: Cortesía Warner Bros. Pictures/Courtesy of Prime)

El filme rompe con las clásicas historias de Navidad, deja a un lado la ternura para transformarse en acción y con un Santa Claus musculoso para una nueva generación.

“Ese fue absolutamente uno de los aspectos más emocionantes de esta película: buscar una forma en que pudiéramos contar la historia de Santa que nunca antes habíamos visto. Nuestra esperanza era contar una historia que realmente inspirara a la gente, convertir la Navidad con un contexto distinto. También crear a un Papá Noel con una frialdad que realmente llevara la conexión con la audiencia a un siguiente nivel. Siento que hicimos eso con J.K. Simmons, él lo hizo todo”, explicó Jake Kastan, el director.

<i>“Hay una gran escala de acción en esta película, que normalmente no hay en las cintas navideñas”.</i> — Dwayne Johnson

Dwayne Johnson y Chris Evans se mostraron felices de ser parte de esta historia que tiene guiños de superhéroes, seres mitológicos y aventura.

“Contamos con todo un equipo de personas que están intentando descifrar ese código. Quiero decir, creo que en realidad proporciona mucha diversión. Hay una gran tradición navideña, folclore, no solo las historias con las que todos crecimos, sino a nivel internacional. Cuando escuchas algunas de estas criaturas, historias y mitología, casi pides algún tipo de película de acción y aventuras. Entonces no es tan difícil como crees adaptar a la Navidad”, señaló Chris Evans que hace el papel de Jack O’Malley.

Mientras que Dwayne Johnson (Callum Drift) agregó, “hay una gran escala de acción, que normalmente no hay en las películas navideñas. Todos estos actores, que obviamente tienen un talento increíble, llegaron amando la Navidad, pero en realidad todos eran el actor perfecto. He tenido el privilegio de trabajar con Jack (Kastan) tres veces, en las dos primeras películas de Jumanji, ahora en Red one. Hay mucho corazón en esta película. Creo que esto suele ser una exageración en la narración de historias en Hollywood, pero es cierto. Santa Claus me recuerda que es nuestro trabajo ver lo mejor de las personas y mirar a ese niño que hay en todos”.

Para Lucy Liu (Jacqueline Frost) todo fue un reto, “hablé con Jake (director) y le pregunté: ¿Hay algún entrenamiento o necesitas que prepare algo? Y él dijo, ‘no, eres sólo la jefa y eso es todo lo que serás’. Y dije, está bien, genial. Ningún problema. Llegué al set, estábamos haciendo las pruebas de vestuario y todo. Y luego entra el coordinador de especialistas y dice: ‘Sólo quiero darles un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer’. Me muestra toda esta escena de acción y yo pienso que mi cara se puso blanca. Y luego pensé, está bien, hagamos esto. Y tan pronto como tuve los palos en mis manos, fue como si la memoria muscular se activara y fue como si estuviera viva de nuevo. Así que gracias por eso”.

Actores y su espíritu navideño

Dwayne Johnson. “Simplemente reunir a la familia sería nuestra principal tradición familiar. Y sé que es simplista, pero muchas veces, cuando yo era niño, mi papá siempre estaba de viaje, no siempre estaba en casa para Navidad. Y en el negocio en el que estamos, a veces nos exige trabajar durante las vacaciones. Entonces, para mí, tener a toda la familia unida es lo más importante. Quiero el buen regalo y los juguetes”.

Chris Evans. “Ya sabes, le escribíamos cartas a Santa en Nochebuena. Pero antes decía que, ya sabes, soy uno de cuatro hermanos y somos todos muy cercanos, tanto en edad como personas. Pero en Nochebuena, todos dormíamos en una sola habitación con una pequeña fiesta de pijamas con el viejo televisor que tenía la videograbadora. Siempre fue divertido elegir la película, luego subir las escaleras y llorar desesperadamente hasta quedarme dormido, pero luego despertábamos todos juntos para abrir los regalos”:

Lucy Liu. “no crecí con ninguna tradición, por lo que era libre para todos. Pero ahora tengo un hijo y me doy cuenta de que puedes iniciar tus propias tradiciones. Para mí, la Navidad se trata de unión. Quiero decir, no muy diferente de lo que dijeron mis compañeros, porque incluso si no creciste con una tradición o con una fe, puedes crear eso dondequiera que estés y en cualquier momento de tu vida”.

J.K. Simmons. “solo quiero hacer eco de lo que Dwayne dijo, eso siempre ha sido lo más importante: la familia. Yo tenía una hermana mayor, dos años mayor y disfrutaba esas reuniones con mis hermanos. Y, por supuesto, la mañana de Navidad, ya sabes, nos levantamos como antes del amanecer, molestando a nuestros padres y sacándolos de la cama”.

Bonnie Hunt. “Tengo tres hermanos y tres hermanas, siempre era un día ajetreado en la casa Hunt. Bueno, cualquier día lo era, pero la Navidad siempre es un día realmente especial”.

Señor y Señora Claus

J.K. Simmons (Santa) y la Señora Claus (Bonnie Hunt) son diferentes a la mayoría de las representaciones de la cultura pop, pero ambos papeles aportan calidez y encanto que contribuyen al corazón de la película.

“Lo mejor es que hay acción, humor, drama y sarcasmo en una historia que tiene un tema subyacente de que la bondad puede prevalecer y conducir a cosas mejores”, señaló J.K. Simmons.

Código: traje rojo es uno de los estrenos más esperados del año. El elenco se conectó desde Berlín para hablar de la historia que rompe con lo clásico de Navidad J.K. Simmons (Santa Claus) and Dwayne Johnson (Callum Drift) in RED ONE Photo Credit: Frank Masi/Prime Video (Foto: Cortesía Warner Bros. Pictures/Courtesy of Prime)

¿Cuándo se estrena?

7 de noviembre en las salas de cine en México.

Reparto: Dwayne Johnson, Chris Evans, J.k. Simmons, Bonnie Hunt, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis y Wesley Kimmel.

Dwayne Johnson, Chris Evans, J.k. Simmons, Bonnie Hunt, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis y Wesley Kimmel. Trama: Tras el secuestro de Papá Noel, nombre en clave: RED ONE, el Jefe de Seguridad del Polo Norte (Dwayne Johnson) debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo (Chris Evans) en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

