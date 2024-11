Bad Bunny finalmente no votó a Kamala Harris

El popular cantante urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, acudió este martes, 5 de noviembre, a ejercer su derecho al voto junto a miles de puertorriqueños que, desde temprano, se movilizaron a sus centros de votación.

Según reportó Metro Puerto Rico, el artista emitió su voto en la escuela St. Johns, en la zona del Condado. Apenas unos días antes, Bad Bunny se presentó en el cierre de campaña de la alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en donde expresó su apoyo al candidato a la gobernación, Juan Dalmau Ramírez.

“En los últimos ocho años he vivido entre Carolina, Dorado, San Juan y Hato Rey, y claro, viajando por el mundo”, declaró. “Pero quiero dejar claro algo: yo vivo aquí. Muchos puertorriqueños se han ido del país y aun así tienen derecho a hablar y a expresarse, sobre todo cuando su sueño es regresar”.

Sin embargo, y aunque el cantante había mostrado su apoyo a la candidatura demócrata de Kamala Harris, finalmente no pudo respaldarla, pues los boricuas residentes en la isla no pueden votar en la elección presidencial.

Bad Bunny también confesó a sus seguidores que su primer voto en 2012 fue para el entonces gobernador Luis Fortuño, algo que ahora califica como un error cometido por “ignorancia”. Recordó cómo, a sus 18 años, votó bajo la influencia del bipartidismo, una decisión de la que se arrepiente profundamente, al considerar a Fortuño responsable de gran parte de la deuda pública y de miles de despidos en la isla, incluida la pérdida del empleo de sus propios familiares.

“Gracias a Dios fue el primero y el último”, expresó con firmeza, mientras exhortaba a sus compatriotas a votar de manera distinta esta vez.

El cantante, reconocido por su activismo, compartió su visión de un “Puerto Rico libre de corruptos, de los abusadores que han secuestrado al país. Un Puerto Rico libre de estos partidos que durante décadas han traicionado al pueblo”.

Finalmente, Bad Bunny reiteró su apoyo al candidato del PIP y la alianza, Juan Dalmau Ramírez, llamando a la unidad de Puerto Rico y a la dignidad de su pueblo.

¿Por qué si tienen pasaporte de EE. UU. no votan a su presidente?

Los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos debido a su estatus territorial. Puerto Rico es un territorio no incorporado de EE. UU., lo que significa que sus residentes tienen ciudadanía estadounidense, pero no gozan de todos los derechos que tienen los ciudadanos en los estados. Aunque pueden votar en las primarias de los partidos para elegir candidatos presidenciales, no pueden participar en las elecciones generales de noviembre a menos que residan en alguno de los 50 estados o en Washington, D.C.

Este estatus también implica que Puerto Rico no tiene representación con derecho a voto en el Congreso, aunque cuenta con un Comisionado Residente que puede participar en debates, pero no en votaciones. La situación ha sido objeto de debate en la isla, con algunos sectores que promueven la estadidad para obtener los mismos derechos que los estados, mientras que otros buscan la independencia o una mayor autonomía.