“Fue como una premonición”: Mamá de Matthew Perry revela lo último que le dijo el actor antes de morir

La muerte de Matthew Perry sigue generando impacto en el mundo del espectáculo. El deceso del legendario actor de “Chandler Bing”, en “Friends” expuso una red de microtráfico de drogas, en las que habría estado involucrado el doctor que le brindaba medicación al intérprete de 54 años.

Es por eso que su muerte inmediatamente dejó de ser tratada como suicidio o abuso de estupefacientes, para otorgarse la calificación de presunto homicidio.

Pero más allá de la parte judicial, hay un lado emocional que llena de dolor a su familia. Su madre, Suzanne Morrison, rompe el silencio más de un año después de la muerte de su hijo, con un mensaje conmovedor en el que deja entrever que lo último que le dijo Matthew fue premonitorio a su deceso.

“Se me acercó y me dijo: ‘Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora’. Fue casi como una premonición de algo. No pensé en ello en ese momento, pero pensé: ‘Cuánto tiempo hace que no tenemos una conversación así. Han pasado años”, dijo Suzanne en una entrevista al programa Today.

“Creo que había algo. Había una inevitabilidad en lo que le iba a ocurrir a continuación, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero dijo: ‘Ya no tengo miedo’. Y eso me preocupó”, añadió la madre del actor.