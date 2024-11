James Van Der Beek es diagnosticado con cáncer en el colon: ¿Cómo lucen actualmente el cast de ‘Dawson’s Creek’?

James Van Der Beek fue diagnosticad con cáncer de colon. El actor de 47 años, recordado por su papel de Dawson Leery, en la famosa serie juvenil, Dawson’s Creek, informó sobre su cuadro de salud en una entrevista exclusiva de la revista People.

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay motivos para estar optimista y me siento bien”, dijo para calmar a sus fans.

“No hay un manual sobre cómo anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos”, dijo posteriormente en una publicación de sus redes sociales.

James está casado con Kimerby Van Der Beek y tiene seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, según reseña la revista Quién.

¿Qué fue de la vida del cast de Dawson’s Creek?

Los personajes principales de la serie: James Van Der Beek (Dawson), Katie Holmes (Joey Potter) y Joshua Jackson (Pacey) han seguido sus carreras de manera exitosa.

A ellos se les suman personajes que después tuvieron roles protagónicos como Michelle Williams (Jen), Meredith Monroe (Andie McPhee) y Kerr Smith (Jack MxPhee).

Así se ven todos estos personajes en la actualidad: