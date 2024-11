Madre de Karime Pindter habla sobre la relación de su hija con la familia

Luego de su participación ‘La Casa de los Famosos’, Karime Pindter sigue siendo una de las figuras más comentadas entre seguidores y fanáticos. La influencer ha sabido ganarse el corazón de muchos televidentes en México, despertando curiosidad sobre su vida personal.

Recientemente, en una entrevista, Pindter habló sobre la relación distante que mantiene con su familia. Poco después, su madre también fue consultada sobre esta situación y ofreció su perspectiva al respecto.

Han pasado 10 años desde que Karime no habla con su hermana

Karime Pindter ha revelado que su relación con su hermana se deterioró tras atravesar momentos complicados debido a problemas de salud de esta última, quien, según comenta la influencer, experimentó cambios emocionales a raíz de los tratamientos médicos. Pindter describe a su hermana como una persona reservada, mientras que ella misma era percibida en la familia como la ‘Belcebú’.

La tensión entre ambas hermanas, señala la influencer, alcanzó su punto crítico cuando ingresó al reality ‘AcaShore’. Aunque sus padres mantenían una actitud liberal hacia ellas, su hermana comenzó a reprocharle diversas situaciones, lo que finalmente llevó a Pindter a tomar distancia familiar.

“Ella es mucho más reservada. Yo entro a ‘AcaShore’ y no le apreció para nada, decidió tomar su distancia y yo la respeto mucho, me tachó de todo lo que tú quieras. No le hablo hace como 10 años, sí sé dónde vive, pero es difícil. Vivo sin rencor y muy feliz”, afirmó.

Así es la relación entre Karime Pindter y su familia

Durante una reciente fiesta de Halloween, periodistas de espectáculos aprovecharon la oportunidad para conversar con la madre de Karime Pindter, abordando el tema de la compleja relación entre sus hijas. Esto ocurrió después de que la segunda finalista de ‘La Casa de los Famosos’ confesara públicamente que lleva años sin contacto con su hermana debido a varios motivos que las llevaron a distanciarse.

Ante las insistentes preguntas, la madre de Karime pidió amablemente evitar el tema, explicando que es una situación delicada tanto para ella como para su esposo y que prefieren mantener esos detalles en privado por respeto a su familia. Aunque se negó a entrar en pormenores sobre la relación entre Karime y su hermana, dejó claro que no existe conflicto alguno en la familia que requiera resolución.

“No voy a contestar esa pregunta por respeto a mi otra hija [...] Con nosotros no hay ningún problema, pero a mi esposo y a mí no nos gusta hablar de eso”, dijo.