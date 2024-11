Pepe Aguilar revela expectativas que tenía sobre el futuro de Ángela

La dinastía Aguilar sigue enfrentando las repercusiones por una de las polémicas de sus integrantes, es por ello que recientemente Pepe Aguilar habló sobre la relación de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal, revelando algunos detalles sobre la forma en la que se desarrolló su romance.

El intérprete de “Por mujeres como tú” ha destacado dentro de la industria musical no solo por su talento arriba de los escenarios, sino también por algunos de sus polémicos comentarios, destacando por sus declaraciones sobre sus hijos y sus mediáticas relaciones.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. Recuerdan una entrevista con el artista.

Pepe Aguilar revela expectativas que tenía sobre el futuro de su hija Ángela

En medio de la polémica que sigue vigente, Pepe Aguilar reveló la forma en la que evolucionó la relación entre Nodal y Ángela, señalando que su historia comenzó desde antes, pero que desconoce los detalles precisos.

“Muy rápido, como es la usanza ahora de los jóvenes. Christian fue a hablar conmigo, con la familia, pero creo que ellos ya tenían una historia desde que estaban chiquillos, no sé nada, la neta”, comentó.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. / Foto: Instagram.

Asimismo, el cantante de regional mexicano comentó que su hija y el joven artista se conocieron en medio de una gira de conciertos, pero que todo surgió después.

“No fueron novios ni nada, pero había habido, yo lo contraté a él la primera vez que fue a Estados Unidos en una gira y ahí se conocieron”, añadió.

Como parte de su repentino matrimonio, Pepe Aguilar comentó que ha intentado eliminar algunas expectativas en sus hijos; sin embargo, señaló que no esperaba que su hija estuviera casada a los 20 años, ya que quería seguir potenciando su carrera de otra manera.

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza, los guiones te los haces tú solo y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufre, porque tienes expectativas; no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años”, explicó.

Aseguran que Amanda Miguel corrió a Ángela Aguilar de su show

En medio de la polémica que enfrenta la cantante de regional mexicano, los usuarios identificados como @mac.maravillosa y @esebocho compartieron un par de videos a través de TikTok, en donde aseguraron que Amanda Miguel y Ángela Aguilar se habrían enfrentado durante un concierto.

Al respecto de los detalles que proporcionaron los usuarios de esta red social, presuntamente Ángela Aguilar habría intentado subir al escenario para interpretar alguna canción con Amanda Miguel, pero la intérprete de “Así no te amará jamás” lo evitó y ante la insistencia de la joven artista, solicitó a su equipo que se retirara del recinto.

Cabe destacar que estas son las únicas fuentes que han hablado del tema, además de tomar en cuenta que tanto Amanda Miguel como Ángela Aguilar no han reaccionado a estas declaraciones para confirmarlas o negarlas, por lo cual permanecen con especulaciones.