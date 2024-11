Polémica de uso de drogas en la boda de Daniela Luján continúa: Sandra Itzel da su testimonio

Rumores acerca del consumo de drogas en la boda de Daniela Luján se difundieron por las redes, pues además se comentó la existencia de cuartos para que los asistentes mantuvieran relaciones sexuales. Sandra Itzel, quien fue una de las invitadas a la celebración reveló su experiencia y aclaró las especulaciones.

La cuenta en X conocida como ‘La Tía Sandra’, realizó una publicación que generó revuelo en redes: “Boda en éxtasis: se descontroló la boda de Daniela Luján y Mario Alberto Monroy. En la fiesta hubo chocohongos, sustancias ilegales, un cuarto con varias parejas compartiendo amor y hasta parejas que salieron como tríos”.

Entre la lista de invitados a la unión nupcial se encuentran: Ricardo Margaleff, Yurem, Sandra Itzel, Imanol, Roberto Carlo, Michelle Rodriguez, Pedro Prieto, Daniela Ibañez, Nashla Aguilar, Jessica Segura y Mariana Botas. Aunque no se dieron los nombres de quienes cometieron los actos anteriormente mencionados, usuarios de internet generaron sus propias teorías.

Sandra Itzel da su testimonio sobre boda de Daniela Luján

Medios interceptaron a Sandra Itzel, tal como se muestra en el video de canal de Youtube de ‘Qué buen Chisme’, y habló de su experiencia en la fiesta: “Ese día de la boda la pasamos tan bien, obviamente había tantos amigos que conozco de toda la vida de todas las novelas infantiles. Me dio tanto gusto ver a Dani tan feliz con su esposo, una boda tan honesta, tan real, tan llena de amor, tan llena de verdad, nos la pasamos increíble”.

De la misma manera, negó el consumo de drogas en la boda: “No es cierto, cuando yo escuché eso, porque no me acuerdo quién lo dijo y yo sí de: ‘no, eso nunca sucedió’. Fue una boda super hermosa, yo no entiendo en qué momento salió de contexto una información así porque realmente nunca sucedió. Nos la pasamos bailando todos, nos la pasamos celebrando a los novios”.

“Yo estaba bailando perreo con Imanol en la pista, no me enteré nada de eso. La verdad la pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho, bailamos a morir, yo no vi nada de eso, no se crean esas cosas”, concluyó sobre los supuestos tríos sexuales que se llevaron a cabo.