Psicólogo analiza entrevista de Ángela Aguilar donde afirma que nadie salió herido

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a estar bajo los reflectores debido a nuevas controversias. En esta ocasión, Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija, desmintió las afirmaciones de la joven cantante, quien aseguró desconocer el romance entre ambos.

El impacto mediático de la relación entre Nodal y Aguilar ha generado un flujo constante de reacciones en redes sociales. Entre ellas, el psicólogo y creador de contenido en TikTok, Adrián Salama, analizó varias entrevistas de los artistas y concluyó que ambos no parecen estar en paz tras la controversia y la rapidez con la que formalizaron su relación.

Las declaraciones de Ángela Aguilar

Durante una entrevista con ABC News en octubre, Ángela Aguilar habló por primera vez sobre los rumores, mencionando que existen múltiples versiones inventadas por el público sobre su romance. Aguilar expresó su decisión de no profundizar en el tema debido a la gran cantidad de especulaciones que rodean su vida privada.

“Si todo el mundo ya ha inventado su versión, entonces ¿por qué tengo que decir algo?”, indicó, haciendo referencia a las historias en torno a su relación con Christian Nodal.

Asimismo, la cantante dijo: “Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal. Creo que ni conocen el 5 por ciento de la historia, pero eso está bien porque eso es lo que se vende”.

Además, la hija de Pepe Aguilar afirmó que, al momento de tomar la decisión de ser cantante, sabía en que tipo de mundo se estaba involucrando.

“Cuando yo decidí ser cantante sabía en lo que me metía, pero también me ha dado todo esto. Es parte del trato. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”.

Esto fue lo que el psicólogo descubrió en la entrevista de Ángela Aguilar

El psicólogo Adrián Salama analizó un fragmento de la entrevista, señalando que Ángela Aguilar muestra una falta de empatía en su actitud y evita el contacto visual con la entrevistadora. Salama interpretó este comportamiento como una manifestación de desconfianza hacia los medios, a quienes percibe como responsables de juzgarla y atacarla públicamente.

“Este movimiento de cabeza es una forma como de decir, ‘a mí me vale, reina. Yo ya tengo al wey, ella lo perdió, lo siento’. La mirada se aleja, es como un ‘no te quiero mirar, entrevistadora. No me gusta como lo están haciendo los medios y tú los representas”.

Por otro lado, el psicólogo Adrián Salama afirmó que la actitud de Ángela Aguilar, percibida como soberbia, es uno de los factores que ha generado rechazo en el público. Según el especialista, esta postura sugiere que la joven cantante intenta distanciarse del conflicto en lugar de asumir su parte de responsabilidad en la situación.

“Te estás viendo muy soberbia y es lo que hace que la gente se ponga en contra es cuando se vuelven un poquito soberbios. Ya se lo ganó, ya se casó. Lo que realmente está diciendo esta mujer es nosotros, Nodal y yo. Lo único que le estás demostrando al mundo es que te estás alejando del problema, no estás siendo responsable”.

El popular psicólogo de TikTok, señaló que, si Ángela Aguilar y Christian Nodal hubieran esperado para hacer pública su relación, la reacción del público habría sido distinta. Según su análisis, un anuncio más prudente habría demostrado respeto hacia Cazzu y su hija Inti, lo que podría haber mitigado parte del rechazo que enfrentan actualmente.

“La gente hubieran hablado de esto igual, no como ahora. La gente no habla como ‘qué bonito que Ángela y Nodal estén juntos’. La gente pensante con capacidad de criterio piensa que lo hicieron muy rápido, eso fue violento”.

Salama afirmó que Cazzu no considera creíbles las declaraciones de Ángela Aguilar, quien aseguró que todos los involucrados ya estaban al tanto y conformes con su relación con Nodal meses antes de hacerla pública. Según el psicólogo, Cazzu duda de esta versión ofrecida por Aguilar.

“Meses antes que ustedes supieran nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo”

Adrián observó que, según el lenguaje corporal de Ángela Aguilar, especialmente el gesto de levantar una ceja, la cantante podría no estar siendo completamente sincera en sus declaraciones. Para el psicólogo, esta señal sutil indica una posible falta de veracidad en sus palabras.

“Cuando está diciendo que todas las partes están involucradas, esta ceja te está diciendo un ‘espero’. Qué dice su cabeza, no es cierto, solo yo. (...) Aventar el cuerpo hacia atrás es una manera de demostrar que no están todos en el mismo lugar”.