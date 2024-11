Turista se quita la ropa y orina en pleno museo de Oaxaca

X, antes Twitter, es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Día con día, millones de personas acceden a este sitio para ver grabaciones o imágenes que serían censurados en otros sitios. Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que una mujer utilizó un museo de Oaxaca como baño público.

El lamentable hecho sacudió a la comunidad artística y turística de Oaxaca. Una visitante fue captada, por cámaras de videovigilancia, orinando dentro de la galería de arte Mano Mágica. En la grabación de poco más de 20 segundos se ve cómo la dama se quitó la ropa para realizar sus necesidades.

El incidente, que ocurrido durante las festividades de Día de Muertos, causó indignación y puso en el centro del debate la falta de infraestructura y educación cívica en torno al turismo: “Personal de la Galería de Arte #ManoMágica ubicada sobre el andador turístico de la ciudad, exhibieron a mujer , que uso las instalaciones como sanitario. De acuerdo a los encargados, antes ya había pasado que alunas personas orinan en la fachada del local, pero está mujer de plano no tuvo vergüenza, entró a la galería y comenzó a orinar sin importarle que había más personas al interior”, se pueden leer en la publicación que suma más de 50 mil reproducciones en al red social perteneciente a Elon Musk.

La galería afectada por este acto vandálico denunció que no es el primer incidente de este tipo. La falta de baños públicos y la gran afluencia de turistas han ocasionado que algunas personas opten por soluciones inapropiadas y dañinas para el patrimonio cultural.

“Si hubiera sido en New York esa obra la venderían en unos 73 mil dólares más o menos”, “Tenia que ser Oaxaca”, “Eso es cárcel, no dudaría que es extranjera” o “Tal vez no hay baños serca de ahí. Una emergencia cualquiera la tiene” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo que ya le dio la vuelta a varias ciudades.