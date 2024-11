Arena Guadalajara con el reto de conquistar a los tapatíos: “vienen dos eventos espectaculares”

Mucho se ha dicho de la llegada de la Arena Guadalajara y muchos rumores alrededor del artista que inaugurará el inmueble; lo cierto, es que ya se develaron varios secretos y Carlos Rivera será el artista que ofrezca el primer show, el 22 de febrero de 2025.

Arena Guadalajara se suma a los inmuebles para aportar al entretenimiento en el occidente del país y será la tercera en el país: primero fue la Arena Monterrey y después Arena Ciudad de México.

<i>“Se lanzó una cartelera de 12 conciertos que empezamos ya el próximo 22 de febrero, es una cartelera inicial porque la siguiente semana anunciamos dos eventos más espectaculares que se van a quedar con la boca abierta, ya la siguiente semana”.</i> — Dante Guillén, vocero de la Arena GDL

Arena Guadalajara se suma a los inmuebles para aportar mayor entretenimiento al occidente del país (Foto; Cortesía)

“El próximo 22 de febrero tendremos la apertura de esta gran arena, que es una arena que estamos muy contentos porque después de 21 años recién inaugurada la Arena Monterrey, después de 13 años de aperturada la Arena CDMX, ya por fin tenemos la Arena Guadalajara, que va a tener particularmente muchísimos beneficios, no solamente para el público, sino para el artista también y para la ciudad”, adelantó Dante Guillén, gerente de medios y promoción de Zignia Live.

El público tapatío tiene fama de ser uno de los más difíciles de complacer, por lo que que Zignia Live, la promotora de eventos masivos, realizó varios estudios de mercado.

“Estamos en ese proceso de estar trabajando para que la gente de Guadalajara se sienta atraído por nuestra cartelera. Se hicieron diferentes estudios, la verdad es que también un recinto como la arena no puede cerrar o bloquear en automático artistas que a lo mejor puedan vender una cantidad importante de boletos más no ser sold out. El negocio de la arena es que realmente tengamos contenido y que, posiblemente, algún artista te venda siete mil u ocho mil que ya es negocio. Tampoco no esperemos que todos los conciertos que se presenten dentro de la arena tengan que ser sold out, porque no va a pasar y no está pasando en el mundo entero; cualquier arena en el mundo tiene talento triple A, doble A y A, eso es lo que le da vida a una arena”, añadió Dante.

La Arena Guadalajara, ubicada en Periférico Norte por la zona de Huentitán, aún luce a media construcción, “el proceso más complicado lo estamos viviendo ahorita, por el tema de que ya vamos a terminar todo el exterior que concluirá a finales de este año para que en enero ya tengamos los detalles finales en el interior, ya estamos en la recta final. Por ahora, llevamos un 80% de avance y ya el otro 20% es un porcentaje que es a detalle, algo que te quiero mencionar bien importante es que todos los proveedores que hemos tenido dentro de la Arena Guadalajara son tapatíos, desde la materia prima, los proveedores hasta los trabajadores”.

¿Qué implica tener una tercera Arena en México?

“Implica muchos retos, a pesar de que ya teníamos dos pilares que eran la Arena Monterrey y Arena Ciudad de México, faltaba Guadalajara, la segunda ciudad con más actividad en entretenimiento en todo el país. Es un reto bien grande porque tenemos que llegarle a un público complicado, a la gente de Guadalajara, al estado de Jalisco y a los estados cercanos. Si tú pagas un boleto necesitas tener una experiencia 360, que llegues cómodamente, que tengas estacionamiento y que puedas disfrutar de una rica cena. ¿Cuál es el reto? Ahorita para nosotros es seguir esforzándonos por traer conciertos que le gusten al público”, añadió el vocero.

<i>“Esperámos que la gente realmente esté reaccionando, es una cartelera muy noble, es una cartelera donde se involucran muchos talentos y que estoy seguro que la próxima semana van a decir... ¡Wow!, ya empezaron a soltar más talentos”.</i> — Dante Guillén

Por lo pronto, los boletos para los primeros doce shows anunciados de la cartelera inicial ya pueden adquirirse en Superboletos.

Artistas que han inaugurado las arenas

Arena Monterrey (2003): Juan Gabriel.

Arena Ciudad de México (2012): Luis Miguel.

Arena Guadalajara (2025): Carlos Rivera.

