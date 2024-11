Cristian Castro exige pruebas a Yolanda Andrade de su romance con Verónica Castro

Cristian Castro reavivó la polémica de Yolanda Andrade y Verónica Castro. La conductora de Mojoe declaró en el 2019 al programa de Javier Poza que se había casado en el pasado con una actriz “muy querida y reconocida de México”.

Poza le preguntó si se refería a Verónica Castro sin embargo Yolanda no confirmó ni desmintió el dato y dijo que fuera Verónica quien la desmintiera.

Por su parte la actriz de Rosa Salvaje ha negado en varias entrevistas haberse casado con Yolanda y le pidió a la prensa que tomaran las declaraciones de Yolanda como una broma: “Las cosas hay que tomarlas de quien vienen, si ella es una bromista se toman de una persona bromista”.

A cinco años de la polémica Cristian Castro fue cuestionado por el programa de Maxine Woodside y le exige a Yolanda que muestre las pruebas de sus dichos.

“No hay fotos, no hay chats”

En una entrevista exclusiva para ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside, el cantante dice que en las declaraciones que ha hecho Yolanda, no existe un relato contundente de los hechos que narró.

Tampoco hay fotos ni chats que comprueben que dice la verdad: “No hay fotos, no hay chats, no hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos; qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó todo,por qué finalizó” declaró el Gallito Feliz.

Cristian también dijo que no es suficiente la declaración de Yolanda y volvió a exigir que muestre las pruebas de sus dichos.

No le interesa Yolanda Andrade

Además declaró al programa de Radio Fórmula que lo que declaró la también actriz no ha generado ningún shock en él y que tampoco le interesa lo que tenga que decir de su mamá.

“El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado, no sé por qué, pero es muy sincero lo que digo”.

Por último Cristian dejó claro que si no se había pronunciado al respecto es porque la declaración de Yolanda se le hace poco contundente.

“No me interesó la noticia, no opiné nada, no se me hizo contundente el relato, tampoco se me hicieron contundente las pruebas”, concluyó.

Hasta el momento Yolanda Andrade no ha hecho ninguna declaración al respecto.