Julio César habla sobre segunda temporada de ‘Los Chávez’

Julio César Chávez González, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, es considerado uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos y un ícono deportivo. Proveniente de una familia humilde, Chávez comenzó su carrera profesional en 1980, demostrando desde el principio un talento innato y una gran determinación, misma que lo llevó a un estilo de pelea agresivo.

Si bien Chávez era conocido por su rudeza arriba del ring, las cosas cambiaban cuando hablaba con sus fans y miembros de la prensa. Julio César es considerado una gran persona y muchos aseveran que siempre apoyó a las personas de escasos recursos. Ahora, el exboxeador creó una fundación para ayudar a jóvenes en situación de riesgo, demostrando su compromiso social.

Un reality show que muestra la vida de ‘Los Chávez’

El mundo del boxeo y la televisión se unieron para mostrar ‘Los Chávez’, un reality show que invita a conocer, más de cerca, la vida de uno de los más grandes campeones mexicanos: Julio César Chávez.

Este programa de seis episodios abre las puertas de la casa de Chávez y su familia, permitiéndonos ser testigos de sus momentos más íntimos y cotidianos: “Estuvimos grabando más o menos un mes, mes y medio. El que entraran las cámaras a la casa no fue difícil para mí, pero para mi familia sí. Yo estoy acostumbrado a ellas por todo lo que he vivido en mi carrera”, dijo Chávez en entrevista con Publimetro.

“En toda la familia siempre hay problemas, lo principal de de este reality es que nos unió a toda la familia sobre todo a mis hijo; la mayoría no me hablaban, estaban sentidos, enojados conmigo, pero todo sanó y se solucionaron. Nos dimos cuenta también de muchas cosas, de que los problemas tiene solución”, sumó la leyenda del deporte mexicano.

Tras explicar lo que cambió tras grabar el programa, el también narrador deportivo aseveró que “esto esto queda para el recuerdo”; asimismo, reveló sobre una segunda temporada: “A lo mejor si me lo proponen, si. Si le va bien a lo de Disney van a querer una segunda temporada y si no, pues no pasa nada”.