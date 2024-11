Destapan los ‘coqueteos’ políticos de Luis Miguel en el libro ‘Por debajo de la mesa’

La vida de Luis Miguel nunca ha sido un libro abierto, por eso hay muchos misterios, rumores y leyendas alrededor de su figura. Muchos libros se han publicado sobre él, incluso series que aportan nuevos datos.

Ahora, el periodista Alberto Tavira explora el secretismo que Luis Miguel Gallego Basteri ha mantenido sobre su relación con los presidentes de México y sus herederos, gobernadores, secretarios de Estado y presidentes de partidos políticos en el libro Luis Miguel: Por debajo de la mesa (Penguin Random House Grupo Editorial).

Alberto Tavira despata a Luis Miguel en su nuevo libro (Foto: Cortesía)

“Es un trabajo que se llevó más de dos años de investigación periodística, es un trabajo en el que, como lo podrás ver en la introducción, pues ha tenido distintas facetas, comenzó con gráficos, después desembocó en columnas periodísticas, hubo una antesala de unos guiones para el podcast; finalmente, ya tuvieron mucho mayor estructura, documentación, investigación y exclusivas en este libro que ya está a la venta en todas las librerías”, señaló Alberto Tavira.

“<i>Yo describo un Luis Miguel que tiene su personalidad de artista y a un Luis Miguel que tiene su personalidad de individuo. La personalidad pública no necesariamente es la misma que la personalidad privada. Es decir, Luis Miguel como ciudadano, como persona, como amigo, como chavo y cómo ha tomado decisiones desde eso, desde el vínculo personal y por eso ha solicitado favores al Estado mexicano o a los políticos”.</i> — Alberto Tavira, autor

Con fotografías y entrevistas inéditas, esta investigación de nueve capítulos recupera los testimonios de testigos clave que cuentan sobre los favores que Luis Miguel ha recibido en su carrera.

“A través de nueve capítulos voy mostrando esos vínculos que tuvo en distintas facetas de su vida, no es lo mismo el niño de 10 años que llegó con los López Portillo a Los Pinos y que no tuvo ni voz, ni voto, ni decisión, hasta ya el adulto consagrado, que de alguna manera tomó decisiones importantes para generar ciertos contratos o solicitar ciertos favores en otros sexenios. De Carlos Salinas de Gortari en adelante, ya tenemos a un Luis Miguel de mayor de edad. Me parece muy relevante mi texto porque es de manera cronológica como vamos viendo qué vínculo, qué relaciones, qué coqueteos tuvo Luis Miguel con el poder político a lo largo de más de 40 años de trayectoria musical”, explicó el escritor.

Luis Miguel es un artista internacional que posee una de las biografías más fascinantes del mundo de la música. Y aunque podría pensarse que todo está dicho, hay un capítulo de su historia que ha sufrido un eclipse de Sol: su vínculo con los políticos.

Momentos claves del libro

Alberto Tavira reveló cuáles son las dos partes importantes en el libro:

“Creo que los dos momentos claves se refieren a las entrevistas exclusivas que hice con gente vinculada o que conoce a Luis Miguel, a través de ellos me iba enterando de datos. Por ejemplo, de que el director del Palacio de Bellas Artes, el doctor Gerardo Estrada, cuando era director, impidió que Luis Miguel se subiera al escenario del Palacio de Bellas Artes durante la filmación de uno de los videoclips. Gacias a esos testimonios inéditos, pues me fui enterando de anécdotas que no se habían contado o que yo no conocía de alguna manera”, puntualizó.

Después añadió, “la segunda parte a mí me interesó mucho combinar la parte política, que es mi especialidad, llena de contexto social y de contexto político e histórico para así poder relacionar los vínculos de Luis Miguel como cantante y con estos personajes. Por ejemplo, en el capítulo donde hablo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese capítulo que tiene que ver en la época del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, esa relación que logré encontrar entre el estreno del vídeo de La Incondicional y el desenlatamiento de la película Rojo Amanecer, esto no me lo dijo nadie; sin embargo, al poder encontrar ese momento en el cual estaba a punto de salir y de estrenarse la película Rojo Amanecer que hablaba de la matanza de los estudiantes de 1968 en Tlatelolco, desde luego que a mí no me pareció una casualidad que se desenlatara al mismo tiempo se estuviera incentivando y dando todas las facilidades a Luis Miguel para que pudiera utilizar la infraestructura del colegio militar para la filmación del vídeo de La Incondicional, que desde luego contrastaba con esta mala imagen que iba a generar la película de Rojo Amanecer”.

Luis Miguel ha visto pasar ocho diferentes sexenios, y que según se expone en el libro, esos lazos políticos lo ayudaron a ser el actual Luis Miguel.

“Esos presidentes, sus herederos, los políticos, secretarios de estado o también algunos presidentes de partidos políticos, pues de alguna manera ayudaron a que Luis Miguel se catapultara o tuviera acceso a ciertos favores que solamente el poder político le pudo haber dado. Por ejemplo, la nacionalidad mexicana, cuando se le entrega a Carlos Salinas de Gortari, no conozco otro caso en el que el presidente de la República entregue particularmente, en una ceremonia y un evento lleno de prensa, su carta de naturalización a ningún extranjero que solicite ser ciudadano mexicano, con Luis Miguel fue la excepción”, reveló durante la entrevista.

¿Luis Miguel es políticamente correcto?

“Lo que me interesa mucho es demostrar que Luis Miguel es una persona llena de claroscuros, con equivocaciones y aciertos. Que en distintos momentos de su vida ha tomado decisiones para bien y para mal, entonces etiquetar como de un tajo 50 años de vida se me hace injusto, porque creo que todos en algún momento de la vida hemos sido políticamente incorrectos y en otros, políticamente correctos. En los momentos donde Luis Miguel ha sacado raja del poder político de manera ambiciosa, de manera egoísta, de manera inconsciente, que no tiene conciencia política y particularmente me refiero al capítulo de Acapulco, al capítulo de Guerrero, donde Luis Miguel se lleva un contrato millonario para hacer la campaña de imagen turística en un estado tan pobre, con tanta pobreza y que le dio tanto, pues ahí ha sido políticamente correcto. Pero no necesariamente a lo largo de sus 50 y tantos años de vida lo ha sido”, comentó.

Un favor llamado Marcela Basteri

Lo que sucedió con la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, sigue siendo un misterio, mientras unos señalan que está viva, otros aseguran que murió hace varios años.

“Gracias a una entrevista que tuve con el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, me refiero a Enrique de la Madrid, pude confirmar de primera mano, de primera fuente, con un heredero de Los Pinos que efectivamente Luis Miguel había solicitado el favor presidencial para tratar de localizar a su mamá fuera de México. Ante la incertidumbre, solicitó este favor a Federico, quien entonces era cercano a su círculo social y Federico a su vez le solicita el favor a su papá Miguel de la Madrid. Hay un testimonio de Enrique de la Madrid en el cual él me dice que no está seguro a través de quién se solicitó la ayuda, esa incertidumbre es la que me despierta todas las alertas para entonces”.

“Por lo tanto, consulté los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los archivos del FBI, los archivos que hay en cuanto a inteligencia a partir del vínculo con las embajadas y fue así que llegué al embajador de México en Israel en esa época de Miguel de la Madrid que me dio un testimonio, con eso yo puedo demostrar que desde luego no se solicitó la ayuda de manera oficial por los canales institucionales a través de las embajadas para tratar de localizar a la mamá de Luis Miguel. Eso también, me ayuda a sustentar el título de mi libro”, agregó.

<i>“Muchos de estos favores que ha solicitado Luis Miguel o que se le han hecho a Luis Miguel, pues han sido por debajo de la mesa, entonces me parece que esa es mi aportación a todo lo que se ha escrito y dicho sobre la mamá de Luis Miguel”.</i> — Alberto Tavira, escritor

Para tomar en cuenta

Facetas. “Hay distintos Luis Migueles, incluso hay muchos Luis Migueles en mi biografía, y vuelvo a reiterar el ejemplo del niño de 10 años con López Portillo o en el sexenio de Calderón, cuando estaba harto de la política, se fue de México y le dijo a Javier Alatorre: ‘un artista no debe de involucrarse en temas políticos ni de opinar de temas políticos’. Entonces, hay muchos Luis Migueles cada sexenio, a mí me parece que nos permite hacer un corte de caja para poder generar una opinión de si Luis Miguel ha sido culpable o no”.

Mujeres. “Hay algunas (canciones) que les ha dedicado a mujeres, La incondicional se la dedica Stephanie Salas”.

No oficial. “Este no es un libro autorizado, es un libro que apela a la investigación periodística, al rigor y a la ética periodística para hacer una investigación que vincula a la parte pública que es la política. Hasta el momento, a mí me encantaría que Luis Miguel lo leyera, a mí me encantaría que Luis Miguel lo leyera porque creo que se va a encontrar con esta, con esta parte que o no se acuerda, o no se enteró, o no quiere que se sepa, yo creo que esta parte de su biografía también está aquí plasmada y sería muy interesante saber su opinión, a lo mejor en eso sí haría un tomo dos, la opinión de Luis Miguel sobre mi libro”.

